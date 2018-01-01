"Что за мистер Сосок?". Дима Билан похвастался снимком из ванны

Фото исполнителя в соцсети собрало десятки тысяч лайков.

Дима Билан снова позировал в ванне Скриншот с instagram.com/bilanofficial

Российский певец Дима Билан выложил в Сеть новую фотографию, на которой он запечатлен в ванне.

Снимок исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

На фото артист позирует лежащим в воде с пеной, на нем виден его сосок.

Снимок по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Что это за мистер Сосок?", — спросила filona_kham.

"Изучаю тебя нежно-нежно...", — написала miladylazur. "Интересно, а кто делал фото", — поинтересовалась savchenkodd.

Дима Билан снова позировал в ванне Скриншот с instagram.com/bilanofficial

Ранее Дима Билан опубликовал в соцсети видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным — с оголенных торсом, но в штанах. По словам певца, его "замочили в отбеливателе".

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