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"Что она сделала с лицом?": "Роксолана" Мерьем Узерли ужаснула фанатов внешним видом

Сегодня, 14:34

Актриса позировала в мини-платье на каблуках.

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли поделилась новыми фото instagram.com/meryemuzerlimeryem
Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая изменилась до неузнаваемости после неудачной пластики, поделилась новыми фото ,на которых она запечатлена в коротком белом платье с накидкой и в серебристых туфлях. В руках актриса держит награду в форме звезды.

Снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, и они вызвали неоднозначную реакцию поклонников.

Одни стали критиковать актрису за то, что перестаралась с походами к пластическому хирургу.

"Ужасный внешний вид", "Сделанная, и губы подкачала до ужаса", "Мерьем уже не та... Раньше красивая была, естественная красота, что ли. А сейчас... Губы увеличила, скулы сделала ярко выраженными...", "Что она сделала с лицом?",  - критиковали юзеры.

Другие же отметили, что Узерли сбросила вес, и выглядит потрясающе.

"Такая классная фотка, а ноги загляденье", "Молодец, хорошо похудела", "Красотка", "Все гармонично. Очень хорошо", - расхваливали подписчики.

Мерьем Узерли
Поклонники по-разному отреагировали на фото актрисы instagram.com/meryemuzerlimeryem
Мерьем Узерли
Поклонники по-разному отреагировали на фото актрисы instagram.com/meryemuzerlimeryem

Ранее Мерьем Узерли похвасталась фигурой в бикини.

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Теги:  
Роксолана, Мерьем Узерли, фигура, фото
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