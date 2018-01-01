"Что она сделала с лицом?": "Роксолана" Мерьем Узерли ужаснула фанатов внешним видом

Актриса позировала в мини-платье на каблуках.

Мерьем Узерли поделилась новыми фото instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая изменилась до неузнаваемости после неудачной пластики , поделилась новыми фото ,на которых она запечатлена в коротком белом платье с накидкой и в серебристых туфлях. В руках актриса держит награду в форме звезды.

Снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, и они вызвали неоднозначную реакцию поклонников.

Одни стали критиковать актрису за то, что перестаралась с походами к пластическому хирургу.

"Ужасный внешний вид", "Сделанная, и губы подкачала до ужаса", "Мерьем уже не та... Раньше красивая была, естественная красота, что ли. А сейчас... Губы увеличила, скулы сделала ярко выраженными...", "Что она сделала с лицом?", - критиковали юзеры.

Другие же отметили, что Узерли сбросила вес, и выглядит потрясающе.

"Такая классная фотка, а ноги загляденье", "Молодец, хорошо похудела", "Красотка", "Все гармонично. Очень хорошо", - расхваливали подписчики.

Поклонники по-разному отреагировали на фото актрисы instagram.com/meryemuzerlimeryem

Поклонники по-разному отреагировали на фото актрисы instagram.com/meryemuzerlimeryem

Ранее Мерьем Узерли похвасталась фигурой в бикини.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram