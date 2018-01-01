"Что она вечно в этой клеенке": фанаты раскритиковали новый образ Тины Кароль в латексном наряде

Артистка поделилась фото со сьемок "Голоса страны".

Украинская певица Тина Кароль снова поделилась снимком со сьемок "Голоса страны". она предстала в латексном наряде: светлой блузке и черной юбке.

Одни поклонники в комментариях на фан-странице Кароль в Instagram отметили, что они устали уже от латексных нарядов певицы, ведь они им напоминают одежду из секс-шопа.

"Сколько можно косить под продавщицу секс-шопа?", "У вас кто-то на латексной фабрике работает?", "Она уже не знает, что на себя из латекса одеть...", "Как-то пошловато смотрится", "Что она вечно в этой клеенке", "Надоел этот латекс", - возмущались подписчики.

Другим же наряд Кароль понравился, и они расхвалили фигуру артистки.

"Крутой образ", "Мммм похожа на тортик", "Вы в превосходной форме!", "Как всегда на высоте", - писали поклонники.

Ранее известный украинский рокер сделал Тине Кароль неожиданное предложение.