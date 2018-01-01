Что поглядеть свежего в кино: обзор новинок украинского проката

"Главред" подготовил подборку кинолент, выходящих в украинский прокат в четверг, 19 апреля.

Кинопремьеры недели.

"Винчестер. Дом, который построили призраки". Режиссеры – Майкл и Питер Спириг. Хоррор с легендарной британской актрисой российского происхождения Хелен Миррен ("Долгая Страстная Пятница", "Калигула", "Госфорд-парк", "РЭД", "Королева") в главной роли. Она играет Сару Винчестер – реальную женщину и наследницу громадного состояния, накопленного знаменитой семьей американских оружейников. После смерти супруга женщина впадает в паранойю и начинает верить в призраков, преследующих её и её семью. Сара начинает ставить ловушки на них в своем гигантском и невероятно запутанном доме в калифорнийском городе Сан Хосе. Это здание женщина перестраивала всю свою жизнь.

Австралийцы-режиссеры, братья Майкл и Питер Спириги, давно известны в Голливуде как знатные потрошители и деконструкторы жанров. Он сделали вампирское кино (Воины света), сделали фантастичестический детектив/боевик "Патруль времени" (по классическому рассказу "Уробурос. Все вы зомби". Теперь настало время хоррора "с привидениями". Кроме Хелен Миррен, в фильме снялсь Джейсон Кларк ("Великий Гэтсби", "Планета обезьян: Революция", "Терминатор: Генезис", и Сара Снук ("Джобс", "Патруль времени".

"Дыши во мгле". Режиссер – Дэниэл Роби.

Французский фантастический триллер о Париже, панике и тумане,смерть приносящем. Столицу Франции сотрясает внезапное землетрясение. Затем город поглощает туман. Каждого, кто в него попадет, ждет мучительная смерть. Но пелена не поднимается выше пятого этажа и есть группка людей, успевших подняться на крыши своих домов. Среди них семейная пара –Анна и Матьё. Но их дочь, из-за редкой болезни вынуждена жить в специальной стеклянной камере и она осталась в квартире. Её вызволение и станет мотором сюжета.

Главную женскую роль сыграла уроженка Бердянска Ольга Куриленко (девушка Бонда в "Кванте милосердия, "Семь психопатов", "Смерть Сталина"). Главную мужскую роль – Ромен Дюрис ("Сердцеед", "Пена дней", "Все деньги мира").

"Нелюбовь". Режиссер – Андрей Звягинцев.

Редкий нынче гость в украинском прокате – фильм, снятый на российском языке. Очередная, пятая по счету, кинолента любимца западных кинокритиков Андрея Звягинцева ("Елена", "Левиафан"). Сюжет построен вокруг семьи, которая находится в процесса распада. Отец и мать уже завели себе новых возлюбленных и единственное, что их по настоящему волнует – раздел квартиры. Их единственный ребенок сын остро чувствует, что не нужен и не любим родителями, и сбегает. Дальше – "Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы". И даже горе-родители включаются в поиск.

Звягинцев продолжает снимать фильмы, не то, что "сигналящее", а "семафорящие" о проблемах свой родины и получать за это призы на Западе. Конкретно за "Нелюбовь" ему рукоплескали и выдали Приз жюри на Каннском кинофестивале, премию BAFTA, а также номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

В главных ролях: Марьяна Спивак ("Король Лир"), Алексей Розин ("Елена", "Левиафан"). К слову, спродюсировал "Нелюбовь" легенда украинского телевидения – Александр Роднянский.