Что посмотреть в кино в эти выходные: обзор новинок в прокате

Брюс Уиллис возвращается в роли хирурга, который мстит преступникам, а Эмили Блант прячется от жутких монстров.

С 5 апреля в украинском прокате вышли в свет несколько новых фильмов Фото: Fotolia / Tyler Olson

С 5 апреля в украинском прокате вышли в свет несколько новых фильмов, которые уже можно посмотреть в кинотеатрах.

Любителям комедии подойдет фильм "Секс-контроль", который рассказывает о трех девочках-подростках, которые готовятся к одному из важнейших событий в их жизнях – выпускному в школе. Там они планируют лишиться девственности. Родители, случайно узнав об этом, готовы сделать все, что угодно, чтобы уничтожить даже малейшие намеки на секс у их дочерей.

Одну из главных ролей исполнил Джон Сина – известный американский рестлер.

Тем, кто любит пощекотать себе нервы, стоит сходить на фильм "Тихое место" режиссера Джона Красински.

В фильме раскрывается история одной семьи, которая проживает в небольшой уединенной ферме в далекой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Они живут в доме, который наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая ни единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле.

Творцы фильма "Бесслваные ублюдки" и "Козырные тузы" представили на суд зрителей фильм с Брюсом Уиллисом "Жажда смерти".

В фильме рассказывается о Поле Керси — хирурге, который привык вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.

Также в прокате все еще популярен фильм режиссера Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться".

Действие картины происходит в 2045 году. Главный герой — подросток из антиутопического мира будущего, Уэйд Оуэн Уоттс живёт в грязном, перенаселённом Колумбусе (Огайо), где царит насилие и порок. У людей остался один интерес — компьютерная игра OASIS, погружающая игрока в увлекательный мир виртуальной реальности, отвлекающей от насущных проблем. Создатель OASIS эксцентричный миллиардер Джеймс Холлидей оставил в игре пасхальное яйцо. Уэйд ищет секрет, который может сделать его самым богатым человеком на земле. Известно, что Холлидей увлекался культурой и историей 1980-х.

Ранее стало известно, что трейлер сериала "Мир Дикого Запада" бьет рекорды просмотров на YouTube.