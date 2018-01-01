Что посмотреть в кино в эти выходные: обзор новинок в прокате

Открылся предзаказ билетов на "Мстители: Война бесконечности".

Открылся предзаказ билетов на «Мстители: Война бесконечности» Фото: Veddro.com

С 12 апреля в украинском прокате вышли в свет несколько новых фильмов, которые уже можно посмотреть в кинотеатрах.

Любителям боевиков и фантастики стоит посмотреть фильм с участием Дуэйна "Скалы" Джонсона "Рэмпейдж".

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Фанатам фантастики есть, что посмотреть на выходных – в прокат вышел фильм "Титан".

Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе. Лучшие умы планеты пытаются создать сверхлюдей, которые после гибели Земли обеспечат продолжение существования человечества на планете Титан. Однако эксперимент по скрещиванию генов Homo sapiens с инопланетным существом приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.

С детьми можно сходить на итальянский мультфильм "Леонардо: Миссия Мона Лиза".

Леонардо живет спокойной и мирной жизнью, посвятив себя своим изобретениям. Его друг Лоренцо во всем помогает главному герою и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо. Однажды в их город забредает рассказчик, который упоминает о потерянном сокровище, которое еще никому не удавалось найти. Герои решают, что возможно им повезет и отправляются в удивительное путешествие.

Также открылся предзаказ билетов на фильм "Мстители: Война бесконечности", который выйдет в прокат 26 апреля.

Вселенная MARVEL еще не видела битвы такого масштаба! Все супергерои объединятся, чтобы противостоять мощному врагу. Люди здесь бессильны, остается только наблюдать.