"Что за колхозная челка?": Регину Тодоренко раскритиковали за новый образ

Певица появилась на показе со странной прической.

Тодоренко раскритиковали за образ на показе instagram.com/reginatodorenko

Украинскую телеведущую и певицу Регину Тодоренко раскритиковали пользователи соцсети за необычную прическу.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок с модного показа бренда Electra. На подиум Тодоренко выехала на велосипеде в прогулочном наряде.

"Наконец-то весна пришла. Можно кататься на велике, pennyбордe, на surfборде, на роликах. Кайф. Как же я все это люблю", - прокомментировала снимок ведущая.

Но не на образ певицы подписчики обратили внимание. Их возмутила неестественная прическа Тодоренко - распущенные волосы и густая ровная челка, опущенная на брови.

"Прическа п*здец", "Что это за причесон?", "Что за колхозная челка?", "Ужас, надеюсь она накладная", "Фу челка отвратительная", - возмущались подписчики.

Певица появилась на показе со странной прической instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренка ответила на критику своих "неидеальных" ног.