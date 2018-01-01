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"Что за наматрасник". Платье Ребрик вызвало шквал критики: фото

Сегодня, 22:32

Эффектный голубой наряд сравнили с постельным бельем.

Ребрик
Фанаты не оценили стиль телеведущей по достоинству Фото: Instagram/Лилия Ребрик
Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая три месяца назад во второй раз стала мамой, стала объектом критики со стороны поклонников из-за публикации фото в большом голубом платье.

"Мамуличка! С днем рождения! Люблю", - подписала знаменитость совместный снимок с мамой в Instagram.

К поздравительным словам телеведущая добавила фото, сделанное в день выписки из роддома. На снимке знаменитость счастливо позирует рядом с мамой. Однако от ветра свободное платье стало вдвое больше, что выглядело довольно странно.

"Платье немного не то, которое вам нужно (было надеть, – ред.)", "Что это за наматрасник", "Что за платье? Это просто ужас", "Наверное, ветер подул и смотрится, что Лиля огромная в нем", "Что за платье! Это кап*ц!", - написали комментаторы Ребрик.

Ребрик
Фото: Instagram/Лилия Ребрик

Напомним, Лилия Ребрик и ее муж хореограф Андрей Дикий окрестили новорожденную дочку Полину и поделились праздничной фотоссесией.

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Лилия Ребрик, платье, фото, мама, день рождения
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