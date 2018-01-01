"Чтоб не вели себя как свиньи": китайских детей оставили без свинки Пеппы

Причиной послежили жалобы родителей.

В Китае заблокировали свинку Пеппу. Скрин с видео

В Китае заблокировали доступ к британскому мультсериалу о свинке Пеппе на популярной видеоплатформе Douyin.

Как сообщает ВВС, из мобильного приложения видеоплатформы также удалены все ролики cвинки Пеппы и записи с соответствующими хештегами.

Причиной послежили жалобы родителей. По их словам, что мультик формирует у детей неправильные представления о дружбе и обществе. Некоторые критики заявили, что этот мультсериал способен превратить детей в неуправляемых бездельников.

Это уже не первые жалобы на cвинку Пеппу. В прошлом году родители заявляли, что после просмотра сериала дети начинают вести себя по-свински.

По данным The Global Times, с момента появления сериала в Китае в 2015 году возникло целое субкультурное движение, "что потенциально может помешать позитивному моральному духу общества".

Напомним, все новые серии мультфильма "Простоквашино" намерены посвятить Табакову. Об этом заявили в "Союзмультфильме".

Как сообщалось, 82-летний актер и режиссер Олег Табаков умер 12 марта в Москве. В "Простоквашино" его голосом говорит кот Матроскин.

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