"Чтобы люди жили лучше". Бобул рассказал о своей предвыборной программе

Певец заявил, что хотел бы привнести изменения во все сферы жизни страны.

Иво Бобул хочет изменить в стране абсолютно все Главред

Известный украинский певец Иво Бобул, который ранее заявлял о своих намерениях баллотироваться на пост главы государства , в интервью приоткрыл некоторые пункты своей предвыборной программы.

"Мне не нравятся эти реформы, которые проводятся или проводились в государстве. То есть реформа управления милиции не является эффективной, потому что нет эффекта от того, что там делалось. Не вижу я пока той нормальной реформы. Надо вернуть УБОП. Надо вернуть ГАИ, которое было, чтобы на дорогах был порядок", - цитирует будущего кандидата в президенты 24 канал.

В своей программе Бобул предлагает убрать Болонскую систему образования, поскольку, по его словам, она является принудительной. Певец остро раскритиковал медицинскую реформу. Он также заявил, что абсолютным беспределом является тот факт, что все предприятия стали частными, утратив прежний государственный статус.

Бобул не стал отрицать слухи о том, что на предвыборную кампанию он хочет брать деньги у президента США Дональда Трампа.

"Я сам не контактирую, есть команда, которая контактирует с людьми, которые там. Им нравилась наша программа. Они встречались, говорили, потом подключились все остальные. Ведутся переговоры", - загадочно ответил певец.

Напомним, ранее Бобул сознался, что живет в нищете и ему нечем заплатить за квартиру, а выживает он якобы только благодаря помощи друзей.

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