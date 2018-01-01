"Чудо в пене". Анастасия Волочкова поделилась забавными снимками с вечеринки

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1 / 4 Анастасия Волочкова похвасталась снимками с пенной вечеринки (instagram.com/volochkova_art)

Фото российской балерины в соцсети собрали тысячи лайков.

Анастасия Волочкова похвасталась снимками с пенной вечеринки instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть забавные фотографии с пенной вечеринки.

Снимки были сделаны в турецком городе Анталья в одной из гостиниц, они собрали тысячи лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

"Узнать меня можно едва в этой пене радости… Только по яркости купальника моего может… Просто сегодня (4 мая — Ред.) у нас… пенная вечеринка! Веселимся с детьми, как дети!", — подписала фото Волочкова.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Чудо в пене", — написала katenjkalapa. "Таких фото побольше, вас на них плохо видно", — отметила ibisolga. "Отличные фотографии, хорошая пена!", — считает natalia_petersburg_.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети снимком, сделанным в одном из отелей, расположенных в Московской области, на котором она запечатлена в молодежном образе. Посмотреть фото можно здесь.

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