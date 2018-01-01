Чудовищные звезды. Художник прославился в Instagram "жуткими" карикатурами на знаменитостей

Мужчина скрывается под несколько нескромным ником Tw1tterPicasso.

Пользователь социальной сети Instagram, скрывающийся под ником @Tw1tterPicasso прославился в Сети благодаря карикатурам-шаржам, которые он делает на звезд американского шоу-бизнеса.

Причем получаемые портреты знаменитостей крайне отдаленно напоминают их фотографии. Более того, части пользователей они кажутся очень детскими, за счет чего карикатурист и добивается максимального юмористического эффекта.

"Я начал рисовать еще с рождения", — говорится в профайле художника. Все свои карикатуры он делает при помощи обычной шариковой ручки.

К слову, особое предпочтение @Tw1tterPicasso отдает музыкантам − в его профиле можно найти карикатуры на Эминема, Дрейка, Джастина Бибера и Снуп Догга.

Напомним, напомним, ранее в Сети опубликовали забавную карикатуру на тренеров вокального телешоу "Голос страны".