Чулки в сетку и сиреневый парик: Иван Дорн написал оду проституткам

Дорн примерил несколько неожиданных образов.

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Певец Иван Дорн выпустил клип на англоязычную песню Collaba.

Об этом пишет Сегодня.

Дорн примерил несколько неожиданных образов — трансвестита и сутенера.

Бородатый артист дополнил откровенный наряд цветным париком и колготками в сеточку.

Съемки ролика проходили в Калифорнии, где в настоящее время музыкант заканчивает работу над своим первым англоязычным альбом.

"Collaba — это ода проституткам. Я воспеваю их! Я хочу поговорить об их независимости, отваге, травматичном любовном опыте и высоком риске, с которым они постоянно сталкиваются", — рассказал Иван.

Напомним, группа "Ленинград" сняла новый клип о жизни проститутки.