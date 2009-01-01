Чулки в сетку и сиреневый парик: Иван Дорн написал оду проституткам

Дорн примерил несколько неожиданных образов.
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Дорн примерил несколько неожиданных образов — трансвестита и сутенера.
Бородатый артист дополнил откровенный наряд цветным париком и колготками в сеточку.
Съемки ролика проходили в Калифорнии, где в настоящее время музыкант заканчивает работу над своим первым англоязычным альбом.
"Collaba — это ода проституткам. Я воспеваю их! Я хочу поговорить об их независимости, отваге, травматичном любовном опыте и высоком риске, с которым они постоянно сталкиваются", — рассказал Иван.
Напомним, группа "Ленинград" сняла новый клип о жизни проститутки.