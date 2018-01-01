"Чувственно обнажилась": Тина Кароль показала самое сокровенное в фильме "Интонации". Видео

Лента состоит из двух частей: интервью певицы и visual album, в который вошли видеоклипы на новые песни из пластинки "Интонации".

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая ранее стала лицом украинской авиакомпании, презентовала музыкальный фильм о собственном творчестве и личной жизни.

В новом фильме Кароль впервые затронула темы, на которые говорить раньше не решалась. Она буквально обнажила душу в чувственных видеоклипах.

Съемки "Интонаций Тины Кароль" проходили в львовском Оперном театре, киевской оранжере и, литературно-мемориальном музее-квартире Павла Тычины. Некоторые сцены снимали с вертолета.

Помимо интервью артистки в картину также вошел музыкальный visual album, который содержит видеоклип к каждой песне из ее нового альбома. Все видео объединены единой концепцией, чтобы рассказать целостную историю всей музыкальной пластинки.

Интонации Тины Кароль: смотреть фильм онлайн

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