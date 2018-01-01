Чувственные снимки Кардашьян украсили новую обложку Vogue, фото

Американская телезвезда рассказала читателям о своем косметическом бренде.

Ким Кардашян украсила обложку Vogue. Фото: Instagram/kimkardashian

Фотомодель и актриса Ким Кардашьян украсила обложку февральского номера популярного журнала Vogue.

Результатом стильной съемки знаменитость поделилась в Instagram, посвятив поклонников в подробности съемки.

"Новая красивая обложка тайваньского Vogue. Рассказала о KKW Beauty", — подписала фото Кардашян.

Первое сотрудничество Кардашьян с Vogue состоялось в апреле 2014 года. Нынешняя съемка в карьере телезвезды стала уже шестой.

Ким Кардашян для Vogue Фото: Instagram/kimkardashian

Ким Кардашян для Vogue Фото: Instagram/kimkardashian

Ким Кардашян для Vogue Фото: Instagram/kimkardashian

Ким Кардашян для Vogue Фото: Instagram/kimkardashian

Ким Кардашян для Vogue Фото: Instagram/kimkardashian

Напомним, 37-летняя Ким Кардашьян часто интригует подписчиков в Instagram новыми снимками. На одной из последних фото звезда сняла себя в ванной комнате топлес.