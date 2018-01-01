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"Цветочная фея": Катя Осадчая в "волшебном" платье восхитила фанатов

Сегодня, 12:04

Ведущая предстала в цветочном наряде.

Осадчая
Ведущая предстала в цветочном наряде kosadcha/instagram
Украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала поклонников по-настоящему летним фото.

На своей странице в Instagram она поделилась снимком с Национального ботанического сада им. Н. Гришко в Киеве. На фото Осадчая предстала в воздушном цветастом платье в пол от украинского бренда NAVRO. На сайте подобные наряды стоят от 20 тысяч гривен.

Подписчики тут же принялись расхваливать наряд ведущей.

"Это не Платье, это мечта, сказка и волшебство!!!!! Конечно, на красивой девушке", "Необыкновенно красивая, женственная!", "Цветочная фея", "Какое платье! Глаз не оторвать", "Катя похожа на фею в сказочном лесу", - восхищались подписчики. 

Осадчая
Ведущая предстала в цветочном наряде kosadcha/instagram

Ранее Осадчая и Горбунов провели уикэнд в Турции.
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Катя Осадчая, ведущая, платье, наряд
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