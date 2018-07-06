"Ця українська, бл*!". Дашу Астафьеву пристыдили за ошибку в фразе на украинском

В Сети отметили, что "стыдно быть такой безграмотной".

Даша Астафьева допустила ошибку в фразе на украинском, певицу пристыдили instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева на камеру сказала фразу на украинском языке, в которой было нецензурное слово и ошибка.

Видео с высказыванием артистка опубликовала на своей странице в Instagram, оно собрало более 72 тысяч просмотров.

На ролике запечатлено, как у исполнительницы спрашивают: "Даш, чего ты волнуешься?", а она отвечает: "Цей український, бл*дь".

В соцсети интернет-пользователей возмутила ошибка, допущенная певицей в высказывании. "Ця українська, бл*!", — подчеркнул fineoutfit. "Не український, а українська. Українська мова. А вообще стыдно быть такой безграмотной, ты ж не в России живешь", — написала tatiana_r_insta. "Если точнее — ця украïнська", — поправила mur__murr__.

A post shared by Дария Астафьева (@da_astafieva) on Jul 6, 2018 at 7:55am PDT

Напомним, в конце декабря 2017 года Даша Астафьева говорила, что ее возлюбленный — экс-президент госпредприятия "Энергоатом", бизнесмен Артем Ким — предложил ей руку и сердце летом, в сентябре они планировали сыграть свадьбу, но она не состоялась.

В конце мая певица в соцсети поделилась серией соблазнительных снимков в купальнике, из-за которых поклонники заподозрили ее в беременности. Посмотреть горячие фото можно здесь.

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