Дакота Джонсон рассказала о сексе с Джейми Дорнаном

Актриса против того, чтобы люди были в белье, когда снимают постельные сцены.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан Instagram

Совсем скоро в прокат выйдет продолжение нашумевшей эротической мелодрамы "50 оттенков серого".

Об этом пишет cosmo.ua.

Пока фанаты лав-стори Кристиана и Анастейши считают дни до премьеры, к актерам, исполнившим их роли, приковано максимальное внимание.

Так, например, очаровательная Дакота Джонсон украсила обложку нового номера американского Vogue, в интервью которому рассказала немало пикантных подробностей о съемках, а также о своем непростом детстве.

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В СМИ часто пишут о романе между Дакотой и Джейми, впрочем, как и об их взаимной ненависти. Актриса прокомментировала слухи так:

"Да, мы ненавидим друг друга, и да, у нас роман — как вам такой ответ?!".

Также Джонсон озвучила свою позицию касательно обнажения перед камерой и съемок постельных сцен: "Обнаженность интересна для актера. Мы с Джейми работаем вместе не первый день, поэтому предельно честны друг перед другом, у нас полное доверие. Закончу ли я сниматься в откровенных сценах, когда моя грудь потеряет упругость? Не уверена, я отношусь к подобным вещам, как европейка. Я против того, чтобы люди были в белье, когда снимают постельные сцены. Люди занимаются любовью голыми!".

Напомним, Мелани Гриффит не досмотрела "50 оттенков серого" из-за эротических сцен с дочерью.