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"Дала жару". Даша Астафьева "разожгла" фанатов откровенным поступком на концерте: видео

Сегодня, 21:37

Певица продолжает "гнуть свою линию" и баловать поклонников различными "эротическими" выходками.

 

Астафьева
Даша Астафьева Instagram
Известная украинская певица, модель и бывшая звезда легендарного мужского глянца Playboy Даша Астафьева в очередной раз поразила своих многочисленных фанатов раскованным поведением на сцене.

Исполнительница опубликовала на собственной странице Instagram видеоролик без аудиодорожки, на котором был запечатлен фрагмент ее концерта.

В чем четко видно, как певица страстно по очереди расцеловала девушек из своей "подтанцовки".

"Поймут все, кто был на концерте в субботу", −  подписала видео Астафьева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Даша Астафьева сверкнула грудью прямо во время концерта.

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Теги:  
Даша Астафьева, концерт, Instagram, видео
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