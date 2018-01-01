"Дала жару". Даша Астафьева "разожгла" фанатов откровенным поступком на концерте: видео

Певица продолжает "гнуть свою линию" и баловать поклонников различными "эротическими" выходками.

Даша Астафьева Instagram

Известная украинская певица, модель и бывшая звезда легендарного мужского глянца Playboy Даша Астафьева в очередной раз поразила своих многочисленных фанатов раскованным поведением на сцене.

Исполнительница опубликовала на собственной странице Instagram видеоролик без аудиодорожки, на котором был запечатлен фрагмент ее концерта.

В чем четко видно, как певица страстно по очереди расцеловала девушек из своей "подтанцовки".

"Поймут все, кто был на концерте в субботу", − подписала видео Астафьева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Даша Астафьева сверкнула грудью прямо во время концерта.

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