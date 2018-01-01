"Дальше - тишина". Фронтмен группы "Пошлая Молли" дал Дудю "лучший ответ на вопрос о Путине": видео

Полная запись интервью с музыкантом опубликована, как обычно, на портале YouTube.

Кирилл Бледный, фронтмен группы "Пошлая Молли" The Flow

Запись беседы была опубликована на портале YouTube.

На вопрос Дудя, "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?", музыкант молчал ровно минуту.

Интернет-пользователи в комментариях к видео заметили, что "это был лучший ответ на вопрос про Путина".

Дудь также прямо спросил у Бледного, доводилось ли тому когда-либо заниматься групповым сексом. "У меня не было групповухи. У меня не было "тройничка" (threesome)", — объявил музыкант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Пошлая Молли" запечатлела в клипе "секс-вписку школьников".