Дана Борисова опасается, что органы опеки могут забрать у нее дочь

В Интернете не раз появлялась информация, что женщина злоупотребляет спиртным.

Дана Борисова Instagram

Российская телеведущая Дана Борисова устала от слухов, которые распространяют о ней в Сети.

Об этом пишет starhit.ru.

Телеведущая решила обратиться в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинит недоброжелателей в клевете. В Интернете не раз появлялась информация, что женщина злоупотребляет спиртным чуть ли не в присутствии своей дочери Полины. Сама звезда отрицает такие данные, объясняя, что их распространяют "хейтеры".

С дочерью Полиной Instagram

"Я не употребляю алкоголь. Каждый день я встаю полшестого утра, сажусь за руль и отвожу дочку в школу. Днем я забираю Полинку из школы. Можно сказать, что весь день провожу за рулем. Поэтому я априори не могу быть пьяной. После школы к дочке приходят репетиторы. При них тоже, извините, не выползешь пьяной", — призналась Борисова.

Напомним, британский таблоид напечатал эротические фотографии Даны Борисовой.