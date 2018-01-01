"Дантес пародирует Позитива". Надя Дорофеева похвасталась новым снимком с мужем

Фото, опубликованное певицей в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.

Надя Дорофеева показала новое фото с мужем Владимиром Дантесом instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть новую фотографию, на которой она запечатлена с мужем-исполнителем Владимиром Дантесом (экс-участник музыкального коллектива "ДиО.фильмы").

Снимок был сделан в автомобиле, исполнительница опубликовала его на своей странице в Instagram.

"Невероятный день! И, как всегда, @vladimirdantes что-то придумал и не говорит, что, как и куда...)", — подписала фото артистка.

Снимок за два часа собрал свыше 35 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей, но большинство — поздравили Дорофееву с днем рождения (родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе — Ред.).

"Дантес пародирует Позитива (коллега певицы по группе "Время и стекло" Алексей Завгородний — Ред.)! Тебя эти усики преследуют везде…", — пошутил rimarchuk2121. "Прекрасная пара", — считает raushan638. "Клевые!", — похвалила супругов tanyashutko.

Надя Дорофеева показала новое фото с мужем Владимиром Дантесом instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть снимок, сделанный для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть фото можно здесь.

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