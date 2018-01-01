Даша Астафьева порадовала фанатов соблазнительными снимками в купальнике

Певица предстала в необычном образе.

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками снимками с новой фотосессии.

Артистка на новых фото, которые она выложила на своей странице в Instagram, запечатлена в нюдовом купальнике, ее лицо и тело усыпаны золотистыми блестками.

Поклонники певицы расхвалили фигуру Астафьевой, и назвали ее образ женственным и очень сексуальным.

"Обожаю твои формы вкусняшечка !!!! Аррр", "Нет слов. Даша ты как всегда прекрасная", "Очень крутая серия, я балдею от нее", "Всегда восхищалась вашей фигурой ,очень очень", - восхищались поклонники.

Ранее Даша Астафьева в нижнем белье показала результаты тренировок и диет.