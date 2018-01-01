Даша Астафьева порыбачила с мужем Алены Шоптенко, и показала немалый улов

Певица позанималась одним из любимых хобби.

Певица отправилась рыбачить с мужем Алены Шоптенко instagram.com/da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева решила отправиться на рыбалку в компании мужа хореографа Алены Шоптенко Алексея Иванова.

Так, на своей странице в Instagram Астафьева выложила два фото, на одном из них она позирует с огромным осетром в руках.

"Мы знакомы? Этому послала воздушный поцелуй, потому что он небритый. Спасибо, @kzmr_mlvch, - спонсор нашего благого мата и улыбок", - подписала фотографию Даша.

На другой фотографии Астафьева присела рядом с немалой форелью, и улыбалась.

"Когда ты не улыбался месяцев восемь, а сегодня, берешь, только это и делаешь. Спасибо огромное @kzmr_mlvch", - написала под другим изображением Астафьева.

Певица отправилась рыбачить с мужем Алены Шоптенко instagram.com/da_astafieva

Певица отправилась рыбачить с мужем Алены Шоптенко instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева ошеломила поклонников новым образом.