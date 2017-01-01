Даша Астафьева рассказала, как ей с возлюбленным помешали сыграть свадьбу

В Киеве райсуд продлил домашний арест жениху певицы.

Артем Ким останется под домашним арестом до 26 января 2018-го tsn.ua

Модель и певица Даша Астафьева подтвердила, что ее возлюбленный — бизнесмен Артем Ким — предложил ей руку и сердце летом текущего года, в сентябре они планировали сыграть свадьбу, но она так и не состоялась.

В августе пара должна была лететь в Черногорию, праздновать помолвку, однако мужчину прямо в аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) задержали правоохранители, а позже суд посадил под домашний арест, рассказала она ТСН.

По словам артистки, на протяжении пяти месяцев Ким ни разу не выходил на улицу, сейчас она единственная, кто зарабатывает деньги в семье.

Также исполнительница поделилась, что из-за стресса ее жених похудел на семь килограмм. Сегодня — 27 декабря — в Киеве Соломенский районный суд продлил бизнесмену домашний арест до 26 января 2018 года.

Напомним, Артем Ким был президентом государственной предприятия "Энергоатом", его подозревают в хищении госсредств. Летом Соломенский райсуд наложил арест на его имущество, в частности, две квартиры и три авто.