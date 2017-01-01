Даша Астафьева рассказала, как ей с возлюбленным помешали сыграть свадьбу

В Киеве райсуд продлил домашний арест жениху певицы.
В августе пара должна была лететь в Черногорию, праздновать помолвку, однако мужчину прямо в аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) задержали правоохранители, а позже суд посадил под домашний арест, рассказала она ТСН.
По словам артистки, на протяжении пяти месяцев Ким ни разу не выходил на улицу, сейчас она единственная, кто зарабатывает деньги в семье.
Также исполнительница поделилась, что из-за стресса ее жених похудел на семь килограмм. Сегодня — 27 декабря — в Киеве Соломенский районный суд продлил бизнесмену домашний арест до 26 января 2018 года.
Напомним, Артем Ким был президентом государственной предприятия "Энергоатом", его подозревают в хищении госсредств. Летом Соломенский райсуд наложил арест на его имущество, в частности, две квартиры и три авто.