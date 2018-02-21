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Даша Астафьева стала блондинкой и показала откровенное декольте

Сегодня, 06:02

Певица заинтриговала фанатов сексуальным образом из нового клипа.

Астафьева
Даша Астафьева предстала перед фанатами в образе Мэрилин Монро da_astafieva/instagram
Украинская певица Даша Астафьева порадовала поклонников новыми фото с бэкстейджа сьемки клипа "Самое главное".

Артистка продемонстрировала сексуальный образ в духе Мэрилин Монро – в белом парике и блестящем платье с откровенным декольте и разрезом.

На других фото Астафьева позирует прикрыв грудь в полупрозрачном боди с мужчиной. По всей видимости, участником сьемки клипа.

"Когда у Бога спросили что такое совершенство, он показал это фото", "Вот этоооо дааа", "Красивая!", - писали фанаты.

Ранее Даша Астафьева порадовала поклонников откровенными фото.
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