Даша Астафьева стала блондинкой и показала откровенное декольте

Певица заинтриговала фанатов сексуальным образом из нового клипа.
Артистка продемонстрировала сексуальный образ в духе Мэрилин Монро – в белом парике и блестящем платье с откровенным декольте и разрезом.
На других фото Астафьева позирует прикрыв грудь в полупрозрачном боди с мужчиной. По всей видимости, участником сьемки клипа.
"Когда у Бога спросили что такое совершенство, он показал это фото", "Вот этоооо дааа", "Красивая!", - писали фанаты.
Ранее Даша Астафьева порадовала поклонников откровенными фото.