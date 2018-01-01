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Даша Астафьева сверкнула грудью прямо во время концерта: видео

Сегодня, 18:36

Певица появилась на сцене в длинном красном плаще, который позже сняла и осталась в ультракоротком платье с глубоким декольте.

Даша Астафьева
Даша Астафьева попала в щекотливую ситуацию instagram.com/da_astafieva
Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева попала в щекотливую ситуацию на концерте "Лига звезд" в Киеве.

Пышная грудь артистки выскочила из ее сценического наряда, сообщает "Телекритика".

Певица появилась на сцене в длинном красном плаще, который позже сняла и осталась в ультракоротком платье с глубоким декольте. Во время исполнения песни "Асталависта" одна из лямок ее наряда сползла, и пышная грудь Даши оголилась.

Пользователи Сети сразу заметили пикантный момент и указали точное время под видео - 6:25.

Напомним, ранее поклонники Астафьевой заподозрили ее в беременности из-за жарких фото в купальнике.

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Теги:  
Даша Астафьева, концерт, грудь
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