Даша Астафьева сверкнула грудью прямо во время концерта: видео

Певица появилась на сцене в длинном красном плаще, который позже сняла и осталась в ультракоротком платье с глубоким декольте.
Пышная грудь артистки выскочила из ее сценического наряда, сообщает "Телекритика".
Певица появилась на сцене в длинном красном плаще, который позже сняла и осталась в ультракоротком платье с глубоким декольте. Во время исполнения песни "Асталависта" одна из лямок ее наряда сползла, и пышная грудь Даши оголилась.
Пользователи Сети сразу заметили пикантный момент и указали точное время под видео - 6:25.
Напомним, ранее поклонники Астафьевой заподозрили ее в беременности из-за жарких фото в купальнике.
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