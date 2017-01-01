"Обалденная фигурка". В Сети Даша Астафьева восхитила новыми фото в купальнике

Артистка начинает отдыхать тогда, когда перестает "фотографироваться, как обезьяна".
Певица начинает отдыхать тогда, когда перестает "фотографироваться, как обезьяна", говорится на ее странице в Instagram.
Ряд интернет-пользователей восхитили снимки. "Фигура потрясающая", — прокомментировала одно из фото marissa_walkman.
"Даша, какая вы классная!", — считает s.parchevsky. "Ах, как ты прекрасна, обалденная фигурка", — написал antony_1113. "Какое тело!!!", — отметила alya_8806. "Фигура супер!", — полагает the_pho7o.
Ранее Даша Астафьева пожаловалась, что на острове Бали обезьянка выхватила у нее мобильный и залезла на дерево. Потом исполнительнице позвонил знакомый, и телефон "вернулся с трехметровой высоты на грешную землю".