"Обалденная фигурка". В Сети Даша Астафьева восхитила новыми фото в купальнике

Артистка начинает отдыхать тогда, когда перестает "фотографироваться, как обезьяна".

Даша Астафьева порадовала поклонников новыми фото instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила в Сеть новые фотографии в купальнике, сделанные в Таиланде

Певица начинает отдыхать тогда, когда перестает "фотографироваться, как обезьяна", говорится на ее странице в Instagram.

Ряд интернет-пользователей восхитили снимки. "Фигура потрясающая", — прокомментировала одно из фото marissa_walkman.

"Даша, какая вы классная!", — считает s.parchevsky. "Ах, как ты прекрасна, обалденная фигурка", — написал antony_1113. "Какое тело!!!", — отметила alya_8806. "Фигура супер!", — полагает the_pho7o.

Даша Астафьева порадовала поклонников новыми фото instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева пожаловалась, что на острове Бали обезьянка выхватила у нее мобильный и залезла на дерево. Потом исполнительнице позвонил знакомый, и телефон "вернулся с трехметровой высоты на грешную землю".