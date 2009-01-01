Даша Жукова изменяет Роману Абрамовичу, у олигарха все отрицают — СМИ

Избранница Романа Абрамовича не пропускает ни одного мероприятия с участием Вито Шнабеля.

Даша Жукова фото: vk.com

Недавно итальянский таблоид опубликовал сенсационные фотографии, на которых запечатлена Дарья Жукова, супруга олигарха Романа Абрамовича.

Об этом пишет starhit.

Корреспонденты утверждают, что бизнесвумен изменяет мужу с возлюбленным модели Хайди Клум — арт-дилером Вито Шнабелем.

На снимках, появившихся в Сети, молодая женщина, очень похожая на Дашу Жукову, мило беседует со своим другом. Можно предположить, что пара целуется, но так ли это, доподлинно неизвестно. Тем не менее, репортеры утверждают, что Жукову застали во время романтического свидания. Они всячески намекают на то, что брюнетка якобы закрутила роман.

По данным корреспондентов, избранница Романа Абрамовича не пропускает ни одного мероприятия с участием Вито Шнабеля. Они пишут о том, что Жукова как будто специально постоянно оказывается на вечеринках, которые организует харизматичный молодой человек.

Тем не менее, источники из окружения бизнесвумен отрицают ее увлечение другим мужчиной. Позднее журналисты взяли комментарий у официального представителя Романа Абрамовича Джона Манна. Он заявил, что фотографии являются подделкой. По словам Манна, он уже обратился в агентство, которое предоставило скандальные снимки итальянской газете. Мужчина заверил корреспондентов в том, что их сняли с продажи, а также удалили с сайта таблоида.

EPA / UPG

Дарья Жукова и Роман Абрамович познакомились в феврале 2005 года. С этого момента предприниматель все чаще появлялся на публике в компании очаровательной брюнетки модельной внешности. Дарья и Роман крайне неохотно делятся с общественностью подробностями личной жизни. По некоторым данным, они живут в гражданском браке, но в документах о доходах влюбленных Жукова признана женой олигарха. Абрамович является одним из спонсоров арт-проекта своей второй половинки — музея современного искусства "Гараж", расположенного в Москве.

Первые слухи о проблемах в отношениях пары появились в 2009 году. Тем не менее, спустя какое-то время Жукова и Абрамович появились вместе на выставке известного британского скульптора.

Супруги воспитывают двоих общих детей — сына Аарона Александра, появившегося на свет в 2009 году, и дочь Лею, которая родилась в 2013 году.

Напомним, муж Виктории Бони променял ее на модель.