Дашу Астафьеву удалили с заседания суда по делу ее жениха

Певица во всеуслышание комментировала выступления прокурора НАБУ.

Даша Астафьева и Артем Ким Viva

Известную украинскую певицу Дашу Астафьеву удалили с заседания Соломенского райсуда Киева по делу ее жениха − 37-летнего Артема Кима.

Как сообщают "Fakty.ictv", во время заседания испольнительница громко комментировала выступления прокурора НАБУ, плакала и возмущалась словам стороны обвинения о том, что в их с Кимом дом они якобы никак не могут попасть ради вручения повесток.

"Меня выгнали потому, что я не могу молчать. Нас спокойно можно найти! Как прийти с обыском в 6 утра, так они могут зайти, а как прийти повестку принести, так они не могут", – отметила она.

В конечном итоге суд оставил обвиняемого в растрате государственных средств Артема Кима под домашним арестом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Астафьева нашла свой угнанный автомобиль.