"Давайте сделаем что-то полезное": продюсер Билык обратился к активистам ОУН с предложением

Олег Збаращук предложил активистам совместно помочь военным в Донбассе.

Продюсер артистки предложил активистам совместно помочь военным в Донбассе Фото: viva.ua

Продюсер певицы Ирины Билык Олег Збаращук предложил активистам объединить силы, и собрать помощь военным на Донбассе.

"А давайте мы, 6 марта, после концерта поможем военным на Востоке. У нас есть два волонтерских автобусы - Mercedes Sprinter. Мы загружаем помощь в автомобиле и едем на восток. Двое садятся в один автобус, а я с еще одним активистом - в другой ", - отметил в интервью ZIK Олег Збаращук.

По его словам, это будет намного полезнее, чем проводить разные пресс-конференции и блокирования.

Напомним, львовские представители националистических организаций заявили, что они заблокируют концерт украинской певицы Ирины Билык, который запланирован на 6 марта, если певица не признает Россию агрессором.