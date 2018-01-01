"Дай вылизать эту попку": чем радует своих фанатов сладкая фитоняшка и патриотка Ольга Шоколад

У девушки в Instagram уже более 1 миллиона подписчиков.

Ольге Катышевой из Екатеринбурга 28 лет. Она бывшая гимнастка – а теперь еще и популярный блогер в Instagram, где у девушки уже более 1 миллиона подписчиков.

Свой аккаунт она ведет под псевдонимом Ольга Шоколад. Причем со своими подписчиками Оля довольно откровенна. Так, из ее сториз можно узнать, что она:

никогда не променяет свой родной Екатеринбург ни на какой другой город мира;

в детстве с ней заговаривал педофил;

на нее с подругой бежали с ножом;

она брала академ, когда училась в юридической академии;

Ольга ненавидит грибы;

у нее нет переднего зуба.

Впрочем, отсутствие переднего зуба не помешало журналу MAXIM назвать Катышеву одной из 100 самых красивых девушек 2013 года.

Под ее фото можно встретить немало комментариев из серии: "Уфф, дай вылизать эту попку с ножками, я кончу моментально", "Сладкий персик", "Прекрасный вид" и др.

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