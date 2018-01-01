"Дай вылизать эту попку": чем радует своих фанатов сладкая фитоняшка и патриотка Ольга Шоколад

У девушки в Instagram уже более 1 миллиона подписчиков.
Ольге Катышевой из Екатеринбурга 28 лет. Она бывшая гимнастка – а теперь еще и популярный блогер в Instagram, где у девушки уже более 1 миллиона подписчиков.
Свой аккаунт она ведет под псевдонимом Ольга Шоколад. Причем со своими подписчиками Оля довольно откровенна. Так, из ее сториз можно узнать, что она:
Впрочем, отсутствие переднего зуба не помешало журналу MAXIM назвать Катышеву одной из 100 самых красивых девушек 2013 года.
Под ее фото можно встретить немало комментариев из серии: "Уфф, дай вылизать эту попку с ножками, я кончу моментально", "Сладкий персик", "Прекрасный вид" и др.
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