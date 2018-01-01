Сегодня, 15:48 RSS

"Даже не изменилась": Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет

Сегодня, 14:03

Артистка поделилась раритетным фото.

Ольга Сумская
Ольга Сумская показала архивное фото instagram.com/olgasumska
Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 51-летняя Ольга Сумская поделилась с фанатами архивным черно-белым фото.

На странице звезды в Instagram появился снимок, на котором Сумская запечатлена в возрасте 20 лет.

"Немного ретро...20лет…", - подписала фото актриса.

Подписчики артистки отметили, что с возрастом Сумская выглядит все лучше и лучше, и ее красота неподвластна годам.

"Даже не изменилась", "Очень красивая и 20 лет назад и сейчас!", "Эталон женской красоты", "С годами все краше и краше", "Время идет, а вы не меняетесь", - восхищались поклонники.

Ольга Сумская
Поклонники отметили, что Сумская выглядит потрясающе в любом возрасте instagram.com/olgasumska

Ранее Ольга Сумская поразила фанатов лицом без макияжа.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Ольга Сумская, фото, архив
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности