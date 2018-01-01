"Даже не изменилась": Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет

Артистка поделилась раритетным фото.

Ольга Сумская показала архивное фото instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 51-летняя Ольга Сумская поделилась с фанатами архивным черно-белым фото.

На странице звезды в Instagram появился снимок, на котором Сумская запечатлена в возрасте 20 лет.

"Немного ретро...20лет…", - подписала фото актриса.

Подписчики артистки отметили, что с возрастом Сумская выглядит все лучше и лучше, и ее красота неподвластна годам.

"Даже не изменилась", "Очень красивая и 20 лет назад и сейчас!", "Эталон женской красоты", "С годами все краше и краше", "Время идет, а вы не меняетесь", - восхищались поклонники.

Поклонники отметили, что Сумская выглядит потрясающе в любом возрасте instagram.com/olgasumska

Ранее Ольга Сумская поразила фанатов лицом без макияжа.

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