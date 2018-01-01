"Декольте — супер!!!". Вика из "НеАнгелов" в платье сверкнула грудью, фото

Снимок певицы был сделан в Киеве, в соцсети он собрал тысячи лайков.

Виктория Смеюха порадовала поклонников снимком в платье с глубоким декольте instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в синем платье с глубоким декольте, и сверкнула грудью.

Снимок был сделан в Киеве, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

Фото собрало тысячи лайков, ряд интернет-пользователей похвалили его. "Декольте — супер!!!...", — отметил nikkidd327.

"Наша звездочка", — написала impi1991. "Обворожительная артистка!", — считает stone24525.

Виктория Смеюха порадовала поклонников снимком в платье с глубоким декольте instagram.com/vikanablack

Ранее Виктория Смеюха поделилась в соцсети снимками, на которых она позирует в келье, расположенной на территории Каппадокии (историческое название местности на востоке Малой Азии, находится в Турции).