Деми Мур и Брэд Питт сильно сблизились — СМИ

Актриса предложила многодетному отцу ходить с ней на занятия йогой.

Деми Мур kleo.ru

Несмотря на то, что 54-летняя Деми Мур давно одинока, она не унывает.

Актриса устала завидовать семейному счастью бывшего мужа Эштона Катчера и решила, что пора сосредоточиться на своей личной жизни, пишет woman.ru.

Забыть былые обиды ей помогло новое увлечение — Деми обратила внимание на 53-летнего Брэда Питта.

Анонимный источник рассказал американскому порталу National Enquirer, что Деми и Брэд, которые знакомы давно, в последнее время сблизились.

Когда Мур узнала, что Джоли бросила Питта, она связалась с ним и рассказала, как сама пережила тяжелый развод. Более того, актриса предложила многодетному отцу ходить с ней на занятия йогой, которые помогают отвлекаться от мыслей об алкоголе, а также способствуют улучшению качества сексуальной жизни. "Совместные занятия йогой очень сблизили их. Между ними пробежали искры. Брэд не может перестать говорить о том, что у них с Деми невероятная химия. Они обожают восточные практики и друг друга — идеальная комбинация. Ни ей, ни ему неинтересны мимолетные интрижки, поэтому есть все шансы, что у них все станет серьезно", — поделился с журналистами инсайдер.

Напомним, 54-летняя Деми Мур хочет усыновить ребенка.