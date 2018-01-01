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День рождения Насти Каменских: самые горячие фото популярной певицы

Сегодня, 12:30
Настя Каменских < >
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1 / 15 "Главред" собрал самые горячие снимки Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

Артистке исполнился 31 год.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, 4 мая празднует день рождения. Артистке исполняется 31 год.

Популярность Каменских принес дуэт "Потап и Настя", который в октябре 2017 года артисты поставили на паузу.

С 2017 года начала сольную карьеру под псевдонимом "NK" и уже успела выпустить 2 песни "#ЭтоМояНочь" и "Дай мне".

Она первой из поп-певиц запустила NKblog, в котором показывает свою жизнь, дает советы о спорте и здоровом образе жизни.

Она также запустила производство спортивной одежды NKsport, которая призвана вдохновлять девушек работать над своим телом. Помимо этого, Настя попробовала себя в качестве судьи и наставницы на шоу "Х-фактор".

Ранее Настя Каменских поделилась старым фото с Потапом.

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