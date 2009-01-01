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День Св. Валентина: участники "Голосу країни-7" рассказали о своих самых романтических поступках

Сегодня, 13:48

Ингрет Костенко из Винницы любит удивлять близких сюрпризами и даже на все праздники дарит открытки, сделанные своими руками.

Голос країни
пресс-служба 1+1
Участники главного вокального проекта страны "Голос країни-7" ко Дню Святого Валентина рассказали о своих самых романтических поступках в жизни.

23-летний Роман Дуда из Киева, который работает швейцаром в отеле, в очередной раз доказал, что он отчаянный романтик: "Как-то раз я по уши влюбился в одну девушку. Дело было зимой. И мне так хотелось согревать ее своим теплом, чтобы ей всегда было уютно, даже когда меня нет рядом. Я решил научится вязать и сделать для нее шапку своими руками.  Я так увлекся, что "обвязал" всю семью: связал пять шапок и два шарфа", — признался Роман. 

Голос країни
Роман Дуда пресс-служба 1+1

На "слепых прослушиваниях" "Голосу країни-7" Роман Дуда исполнил под гитару песню Avicii "Wake me up" и развернул кресла Сергея Бабкина, Джамалы и Потапа. А началось все с того, что в институте он устроился в отель, чтобы заработать на гитару. На проект Роман пришел, чтобы осуществить свою мечту и стать гостем гостиницы, в которой работает.

30-летняя Марта Адамчук из Черновцов, которая 3 года работала бэк-вокалисткой дуэта Потап и Настя, рассказала, что настоящими поступками считает простые, но искренние вещи: "В 2011 году я случайно увидела в Интернете, что по календарю Майя 25 июля - это Новый Год, день вне времени. Я решила, что именно этот вечер "вне времени" хочу провести со своим любимым человеком и сделать ему сюрприз. Я нашла самый высокий холм в Киеве и привела его туда, мы легли на траву, и заметили яркую-яркую звезду. Это была встреча двух светил, когда Сириус вместе с Солнцем становятся на один уровень. Две звезды будто сошлись в одну. Этот момент стал нашим самым любимым воспоминанием", — рассказала Марта.

Марта пришла на "Голос країни-7" для того, чтобы доказать самой себе, что она может стать успешной сольной певицей. Мощным исполнением песни Игоря Талькова "Я вернусь" ей удалось развернула все четыре тренерские кресла.

Голос країни
Ингрет Костенко пресс-служба 1+1

19-летняя Ингрет Костенко из Винницы, которая пишет песни с 11 лет, рассказала, что любит удивлять близких сюрпризами и даже на все праздники дарит открытки, сделанные своими руками: "Как-то раз на День Рождения своего любимого человека я решила придумать квест. Конечно же, не обошлось без помощи друзей. Отправной точкой квеста стал плакат с изображением пошаговой инструкции. В то время, когда мой возлюбленный разгадывал наши загадки, мы наблюдали за ним с крыши дома. Если он шел совершенно в другую сторону, громко кричали "холодно". Этот день мы с улыбкой вспоминаем до сих пор", — поделилась Ингрет.  

Космическая Ингрет пришла на проект "Голос країни-7", чтобы отвлечь людей от бытовых проблем и показать, что есть что-то светлое жизни, и об этом не стоит забывать. Своим необычным исполнением песни Пелагеи "Пташечка" Ингрет развернула все четыре тренерские кресла.

19-летний бизнесмен Кирилл Сулыга также рассказал, на что способен ради своей половинки: "Я решил сделать девушке сюрприз и без предупреждения приехать к ней в Париж. Перелет был с пересадкой во Франкфурте, где, к моему удивлению, мы с ней встретились в аэропорту. Она решила сделать мне такой же сюрприз. Чудеса случаются", — признался Кирилл. 

Кирилл Сулыга начал зарабатывать свои первые деньги в 14 лет, став независимым от родителей в финансовом плане. В 16 лет парень создал свой первый бизнес — онлайн кондитерскую. Сейчас Кирилл занимается стартапами, у него также есть своя команда по разработке сайтов. На "слепых прослушиваниях" своим романтичным исполнением песни группы "Друга ріка" "Три хвилини" Кирилл развернул кресла Сергея Бабкина и Джамалы.

Напомним, священник Александр Клименко довел Тину Кароль до слез на "Голосе країни-7".

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День Св. Валентина, Голос країни-7, романтические поступки
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