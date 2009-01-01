День Св. Валентина: участники "Голосу країни-7" рассказали о своих самых романтических поступках

Ингрет Костенко из Винницы любит удивлять близких сюрпризами и даже на все праздники дарит открытки, сделанные своими руками.

Участники главного вокального проекта страны "Голос країни-7" ко Дню Святого Валентина рассказали о своих самых романтических поступках в жизни.

23-летний Роман Дуда из Киева, который работает швейцаром в отеле, в очередной раз доказал, что он отчаянный романтик: "Как-то раз я по уши влюбился в одну девушку. Дело было зимой. И мне так хотелось согревать ее своим теплом, чтобы ей всегда было уютно, даже когда меня нет рядом. Я решил научится вязать и сделать для нее шапку своими руками. Я так увлекся, что "обвязал" всю семью: связал пять шапок и два шарфа", — признался Роман.

Роман Дуда пресс-служба 1+1

На "слепых прослушиваниях" "Голосу країни-7" Роман Дуда исполнил под гитару песню Avicii "Wake me up" и развернул кресла Сергея Бабкина, Джамалы и Потапа. А началось все с того, что в институте он устроился в отель, чтобы заработать на гитару. На проект Роман пришел, чтобы осуществить свою мечту и стать гостем гостиницы, в которой работает.

30-летняя Марта Адамчук из Черновцов, которая 3 года работала бэк-вокалисткой дуэта Потап и Настя, рассказала, что настоящими поступками считает простые, но искренние вещи: "В 2011 году я случайно увидела в Интернете, что по календарю Майя 25 июля - это Новый Год, день вне времени. Я решила, что именно этот вечер "вне времени" хочу провести со своим любимым человеком и сделать ему сюрприз. Я нашла самый высокий холм в Киеве и привела его туда, мы легли на траву, и заметили яркую-яркую звезду. Это была встреча двух светил, когда Сириус вместе с Солнцем становятся на один уровень. Две звезды будто сошлись в одну. Этот момент стал нашим самым любимым воспоминанием", — рассказала Марта.

Марта пришла на "Голос країни-7" для того, чтобы доказать самой себе, что она может стать успешной сольной певицей. Мощным исполнением песни Игоря Талькова "Я вернусь" ей удалось развернула все четыре тренерские кресла.

Ингрет Костенко пресс-служба 1+1

19-летняя Ингрет Костенко из Винницы, которая пишет песни с 11 лет, рассказала, что любит удивлять близких сюрпризами и даже на все праздники дарит открытки, сделанные своими руками: "Как-то раз на День Рождения своего любимого человека я решила придумать квест. Конечно же, не обошлось без помощи друзей. Отправной точкой квеста стал плакат с изображением пошаговой инструкции. В то время, когда мой возлюбленный разгадывал наши загадки, мы наблюдали за ним с крыши дома. Если он шел совершенно в другую сторону, громко кричали "холодно". Этот день мы с улыбкой вспоминаем до сих пор", — поделилась Ингрет.

Космическая Ингрет пришла на проект "Голос країни-7", чтобы отвлечь людей от бытовых проблем и показать, что есть что-то светлое жизни, и об этом не стоит забывать. Своим необычным исполнением песни Пелагеи "Пташечка" Ингрет развернула все четыре тренерские кресла.

19-летний бизнесмен Кирилл Сулыга также рассказал, на что способен ради своей половинки: "Я решил сделать девушке сюрприз и без предупреждения приехать к ней в Париж. Перелет был с пересадкой во Франкфурте, где, к моему удивлению, мы с ней встретились в аэропорту. Она решила сделать мне такой же сюрприз. Чудеса случаются", — признался Кирилл.

Кирилл Сулыга начал зарабатывать свои первые деньги в 14 лет, став независимым от родителей в финансовом плане. В 16 лет парень создал свой первый бизнес — онлайн кондитерскую. Сейчас Кирилл занимается стартапами, у него также есть своя команда по разработке сайтов. На "слепых прослушиваниях" своим романтичным исполнением песни группы "Друга ріка" "Три хвилини" Кирилл развернул кресла Сергея Бабкина и Джамалы.

Напомним, священник Александр Клименко довел Тину Кароль до слез на "Голосе країни-7".