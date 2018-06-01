Сегодня, 19:07 RSS

День защиты детей: украинские звезды поделились трогательными семейными снимками

Сегодня, 17:53
Светлана Лобода,Ева < >
< >
1 / 6 Светлана Лобода со старшей дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Джамала, Оля Полякова, Анна Седокова поделились фото своих детей.

Ежегодно мировое сообщество отмечает День защиты детей 1 июня. Впервые его официально отметили еще в далеком 1950 году. И с тех пор дата у праздника не меняется: ежегодно мировое сообщество отмечает День защиты детей 1 июня.

Украинские звезды – не исключение. Джамала, Оля Полякова,  Монатик и, Маша Ефросининиа, Юлия Санина, Анна Седокова - "Главред" собрал подборку фотографий звезд украинского шоу-бизнеса с их детьми.

Маша Ефросинина и Монатик решили выделиться, изаписали оригинальное видео, в котором в стиле рэп поздравляют всех с Днем защиты детей.

Ранее "Главред" узнал, почему День защиты детей так назвали.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
День защиты детей, Украина, праздник, Джамала, Оля Полякова, Монатик и, Маша Ефросининиа, Юлия Санина, Анна Седоков
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности