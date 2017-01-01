Денис Путинцев: В украинском шоу-бизнесе достаточно альтернативы голым сиськам и попам

"Капризные артисты делятся на две категории: гении и нарциссы. Среди моих артистов есть такие, которым я прощаю многое, когда они выходят на сцену", — отметил креативный продюсер.

Денис Путинцев Главред

На сайте " Главред " состоялся чат с креативным продюсером entertainment-компании полного цикла MOLA group (сотрудничает с группами "ТІК", "Брати Гадюкіни", Анастасией Приходько, MamaRika и другими известными артистами), медиа-менеджером, журналистом, музыкантом, актером, экспертом Национальной музыкальной премии YUNA, владельцем информационно-развлекательного ресурса Starbom. Общаясь с читателями, он рассказал, остается ли "Евровидение" конкурсом песни или окончательно превратилось в шоу фриков, кто из украинских артистов, которые участвуют в национальном отборочном туре конкурса имеют шансы на успех, благодаря чему победила Джамала на "Евровидении", следует ли применять какие-то санкции к тем украинским артистам, которые гастролируют в России, почему политика запретов в отношении российского культурного и информационного продукта оправдана, кто и в чем выигрывает от сократившегося потока российских гастролеров, что свидетельствует о развитии вкусов украинской аудитории, а также почему творчество Олега Винника столь популярно в Украине и имеет право на жизнь.

Представляем стенограмму чата с Денисом Путинцевым.

Valentyna: Ви, напевно, бачили перелік артистів, які цього року братимуть участь у національному відбірковому турі "Євробачення". Що думаєте про це різнобарв'я? Хто буде вашим фаворитом, хто, по-вашому, мусить представляти Україну на "Євробаченні" цього року і може перемогти?

Денис Путинцев: Добре, що вже третій рік поспіль завдяки каналу СТБ з національного відбору "Євробачення" роблять шоу, якісне шоу європейського масштабу. Підтримую це стовідсотково. Нацвідбір конкурсу "Євробачення" демонструє силу квотування і національну ідею через сучасну музику. Артисти, які ще чотири-п'ять років тому навіть і мріяти не могли про праймові ефіри на центральних каналах, за допомогою таких шоу мають шанс донести свою творчість широким масам. Мало того, вони ще й мають зворотній зв'язок із цими масами.

Моїм фаворитом минулого року, звісно, була моя артистка — MamaRika. Цього року я, на жаль, не слухав усі твори від учасників відбору. Але вважаю, що треба було ще раз спробувати себе на цьому конкурсі колективу Pani Valkova.

Вважаю, що "Євробачення" — це або диско, або поп-денс, або аутентика. Наші переможниці — Руслана і Джамала — це приклади стовідсоткової аутентики. Тому я не знаю, хто цього року показуватиме аутентику, але, думаю, Illaria може бути в цьому сильною. А, якщо ми говоримо про "форматність", то успішною може бути Tayanna.

Terri: Что реально дает артисту участие в "Евровидении", ведь далеко не каждый возвращается оттуда с победой? Ведь тот же O.Torvald до "Евровидения" был как-то заметнее, чем сейчас, спустя время после конкурса…

Денис Путинцев: По поводу O.Torvald — я не согласен. Думаю, они сейчас пишут новый материал, поэтому не так активны медийно, как это было в период "Евровидения".

А по поводу того, что дает "Евровидение" артисту… Главное — возможность засветиться прайм-тайме, как минимум, двух центральных каналов с последующей поддержкой других СМИ. А победа в данной ситуации не играет роли.

Денис Путинцев Главред

Massimo: На ваш взгляд, "Евровидение" еще остается конкурсом песни? Потому что чем дальше, тем больше кажется, что это состязание фриков или еще одна политическая площадка?

Денис Путинцев: Да, "Евровидение" остается конкурсом песни. Но также "Евровидение" — это шоу, а шоу не может быть без интересных персонажей. Как вы листаете ленту соцсети? Что привлекает ваше внимание? Есть всего пять "с", но я назову три основных: страх, смех и секс.

Massimo: Благодаря чему, по-вашему, на "Евровидении" победила Джамала? Думаю, вы не будете отрицать, что политический подтекст тут сыграл не последнюю роль?

Денис Путинцев: Я уважаю Джамалу и как человека, и как артиста, и как вокалиста. Но в данной ситуации сошлись стопроцентно и песня (музыкальная составляющая), и политическая ситуация. Кроме того, я был бы искренне возмущен, если бы в 2016 году Джамала не победила. Но признаю, что политика в этом есть.

Terri: Почему у нас существует какой-то избирательный подход к артистам, катающимся в Россию, почему одних маркируют "врагами", а у других не замечают таких поездок?

Денис Путинцев: Я сам родом из Донецкой области, из Артемовска (Бахмут ныне), и там, признаюсь честно, раньше (до моего отъезда на учебу в Харьков) большинство населения называло людей из западных регионов Украины "бандеровцами". И только потом, когда я начал осознавать всю эту историю, я понял, что ни один человек, который говорил эти слова, никогда не был на Западной Украине. Точно так же и люди с Западной Украины — бо́льшая их часть никогда не была на Донбассе, но говорит, что на там "криминал" и "бандюганы". Несколько философское начало ответа на вопрос... А правда — где-то посередине.

Правды нет и у тех артистов, которые кричат о том, что они — "голуби мира" (при этом все прекрасно понимают, что ими управляет исключительно бабло), и у тех радикальных течений и активистов, которые выборочно срывают концерты артистов. Мне кажется, что срывы концертов в Одессе — яркий тому пример. Ведь, казалось бы, подобные срывы концертов должны быть, прежде всего, в западных регионах Украины, но почему-то они часто происходят именно в Одессе. Одесса — это в геолокационном, политическом и экономическом смысле лакомый кусочек, кстати, как и Крым. И кому-то очень выгодно расшатывать ситуацию, причем и с одной, и с другой стороны.

Мне кажется, если бы те артисты, которые выступают в Кремле или в России на больших площадках, хотя бы раз побывали в зоне боевых действий или в прифронтовых городах на Донбассе, они бы немного переосмыслили свое отношение к происходящему. Если, конечно, у них есть хоть что-то в сердце...

Также и те не идейные, а финансово заинтересованные активисты, которые срывают концерты определенных артистов, побывав в АТО, тоже немного переосмыслили бы свое отношение к срывам концертов.

Мне кажется, что энергию последних можно использовать стратегически в военных целях, а энергию первых — в политическом аспекте, то есть они могли бы нести украинскую культуру, в том числе современную коммерческую, в головы так называемых "ватников" там, на территории РФ.

Внесу ясность: я — против гастролей украинских артистов на территории РФ во время военных действий. Но я одновременно за то, чтобы был одинаковый прозрачный подход ко всем в этом вопросе. Так что в этом плане я поддерживаю пусть не совсем удачные первые "блины" нашего правительства (вроде проекта закона Кириленко и т.д.).

Sidor: Как вы относитесь к запретам на въезд в Украину для российских артистов? Кто и в чем выигрывает от такого решения? А главное — выигрывает ли слушатель, зритель?

Денис Путинцев: Буду относиться законопослушно, если это будет действовать для всех по прозрачной схеме, понятной мне. Во-первых, от этого выигрывает культурное сознание украинской нации. Во-вторых, выигрывает украинский шоу-бизнес, представителем которого я являюсь. Приведу пример французского кинематографа: в свое время там тоже было квотирование относительно голливудских фильмов — результат налицо.

Есть интернет и свободный доступ к Сети, потому говорить о проигрыше или выигрыше украинцев — это просто нелогично. Любой человек может посмотреть концерт Ани Лорак в Сети, а, если испытывает дикое желание побывать на ее концерте — может поехать в Москву. Например, Rolling Stones — если они будут выступать в Варшаве или в Будапеште, мы представляем, какие количество их украинских фанатов может купить билет и поехать на концерт. В данном случае не вижу разницы между Ани Лорак и Rolling Stones. Количество людей на концертах новых альтернативных, звучащих по-европейски украинских музыкантов — подтверждение тому, что все движется в нужном направлении.

Денис Путинцев Главред

Sidor: На ваш взгляд, как нужно (если нужно) наказывать украинских артистов, которые гастролируют в России или Крыму? Кто-то говорит, что нужно лишать гражданства, кто-то — что нужно штрафовать, кто-то — что особым образом представлять в эфирах…

Денис Путинцев: Я считаю, что все должно быть прозрачно. Я за то, чтобы этот вопрос был решен в рамках публичной дискуссии, в которой бы участвовали представители власти, патриотично настроенные артисты и менеджмент артистов, которые катаются в Россию. Только в таком случае может быть найден выход из ситуации на законодательном уровне, а не только срачи в Сети, которые на самом деле являются просто сотрясанием виртуального воздуха.

Liam: В следующем году у нас будут очередные выборы, и, наверняка, мы снова увидим, как разные артисты начнут "совершенно искренне" устраивать выступления и высказываться за того или иного политика... Как вы относитесь к таким политическим турам артистов? Отговариваете своих, если они изъявляют желание поучаствовать в подобном? Да, денег заработать можно, но "отмыться" потом (особенно если тот, кого они поддерживали, пролетит на выборах) очень сложно...

Денис Путинцев: У меня есть большие сомнения в том, что это будет активно. Политики сейчас не заинтересованы показывать свои наворованные бюджеты обнищавшей стране. А выступления артистов в поддержку той или иной партии предполагают наличие бюджетов. Поэтому мне кажется, что будут работать несколько иные схемы привлечения электората, не настолько примитивно-концертные…

До событий 2013-2014 годов к выступлениям артистов в поддержку политиков я относился вполне спокойно. После 2013-2014 годов считаю, что каждый артист имеет право на подобный способ зарабатывания денег с учетом экономической ситуации в украинском шоу-бизнесе (а она сейчас весьма не радужная). Но, как минимум, артист не должен "наступать на горло собственной песни", то есть идейно он должен поддерживать политика, в пользу которого выступает.

Petro: Денисе, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи не перегинають у нас палицю, захоплюючись усілякими заборонами щодо культурного продукту? З останнього, що зачепило — заборона казок про Іллю Муромця (але його мощі у Лаврі у печерах), або книга Акуніна, який підтримував і підтримує Україну за нинішніх обставин… Чи не уподібнюємося ми тому ж "совку", від проявів якого так завзято намагаємося позбутися?

Денис Путинцев: Думаю, що не перегинають. Але я переконаний, що потрібно більше дискусій на ці теми і більше дій у цьому напрямку. Але ці дії повинні бути прозорими і зрозумілими пересічному громадянину.

Не можу коментувати випадки з забороною ввезення книжок казок про Іллю Муромця і заборону книги Акуніна, тому що, як на мене, ці випадки є яскравим прикладом того, що це — недоопрацьована історія. Можемо заглиблюватися більше, у питання ще й релігійні (Московський патріархат і т.д.), але релігія — це вже більш велика політика, ніж просто політика.

Так, у цих заборонах справді є прояви "совка". Він, на жаль, присутній у нас ще у багатьох сферах. І, чим далі від Києва в регіони, тим більше "совка". Це все лікує час... Згадуймо Біблію: Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, хоча й існував коротший шлях, бо було потрібно, щоб помер останній, хто бачив минуле. У цьому плані радикалізм не потрібен. Потрібні плавні, але цілеспрямовані дії щодо обґрунтування національної ідеї.

Денис Путинцев Главред

Nana: Денис, вы уже много лет работаете с артистами. Расскажите, насколько наши звезды – капризный народ? Как налаживаете сотрудничество с таким персонажем, у которого "корона" слишком давит на мозг? С какими наиболее странными капризами или "творческими заскоками" наших звезд вы сталкивались?

Денис Путинцев: Капризный: кто-то менее, кто-то более, а кто-то вообще не капризный. Как показывает практика, самые капризные артисты делятся на две категории: первая — гении, вторая — нарциссы. Кто гений, кто нарцисс — публика определяет сама. Скажу лишь, что среди моих артистов были и есть артисты, которым я прощаю многое в тот момент, когда они выходят на сцену.

Я — Весы по знаку Зодиака, и так сложились обстоятельства, что я сотрудничал со многими сложными женщинами-артистками, поэтому мне уже ничего не страшно, я могу работать с любым артистом. Чьи-то "творческие заскоки" не вспомню сейчас, потому что творчество и есть заскок, как по мне. А вот с бытовыми — сталкивался сплошь и рядом. Но пока все они были на грани вменяемости.

Paulinka: Скажите, как соотносится виртуальна реальность, в которой живет Минкульт, и повседневная жизнь украинских артистов? Потому что со стороны кажется, что две эти реальности мало в чем и редко когда пересекаются… Так ли это?

Денис Путинцев: Пока сложно соотносятся, это правда, но динамика положительная. Я вместе с Виктором Владимировичем Бронюком посещал Кабинет министров, с Анастасией Константиновной Приходько посещал Министерство культуры. После этих посещений у меня осталось много вопросов, но, тем не менее, заметил, что динамика положительная.

Paulinka: Что вас больше всего пугает в украинском шоу-бизнесе? Что — радует? Что — поражает и удивляет?

Денис Путинцев: Пугает в украинском шоу-бизнесе, наверное, в первую очередь, менталитет: все друг с другом должны дружить, и "моя хата с краю". В этом плане Запад и РФ отличаются от нас. Во вторую очередь, пугает тот факт, что, как говорил покойный Кузьма Скрябин, "шоу є — бізнесу немає". Не в том смысле, что нет потока денег, а в том, что все это пока еще не похоже на рынок, а похоже на базар.

Радует все, что происходит после 2014 года в плане самоидентификации, направленности на европейскую музыку и все процессы, с этим связанные.

demchenko_d.: Что побудило Вас написать колонку о харассменте в отечественном шоу-бизе, которая так взбудоражила нашу общественность? Как отреагировали сами артисты на обнародование подноготной о всей этой "кухне"?

Денис Путинцев: Побудила просьба главного редактора Karabas Live Игоря Панасова, очень уважаемого мною человека, самого авторитетного музыкального журналиста Украины. А его побудило, мне кажется, то, что все, кроме меня, не захотели говорить об этом.

Самое смешное, что артисты (и мои, и не мои) особо не отреагировали на колонку: одни отнеслись с пониманием, другие сказали, что не понимают, почему это вызвало такой скандал, ведь это — факт, о котором почему-то все молчат, а третьи просто промолчали.

Реакция была как раз в околошоубизнесовой тусовке. Что меня больше всего рассмешило, меня обвинили после этого в сексизме, поскольку мой стиль изложения — иронично-циничный. В данной ситуации я говорил о той прослойке шоу-бизнеса, понятной и видимой невооруженным глазом даже обывателю, которая конвертирует личные отношения в бизнес. По-прежнему подписываюсь под каждым словом.

Всем возмущенным советую еще раз посмотреть значение слова "харассмент". В первую очередь, это принуждение к действиям сексуального характера. Но за много лет моей "варки" в шоу-бизнесе я не видел ни одного случая принуждения — все было "по любви". :) А вот результат этой "любви" мог, конечно, не удовлетворять одну из сторон. Но при чем здесь харассмент?

Денис Путинцев Главред

Rikoshet: Как относитесь к возможному "походу" в президенты Святослава Вакарчука или Владимира Зеленского? Вот если бы кто-то из тех артистов, с которыми вы работаете, изъявил такое желание, как бы вы отреагировали? Ведь быть посредником между СМИ и звездой и наставником артиста это одно, а вот — президента… Это совсем другое.

Денис Путинцев: Мне кажется, что это какая-то шахматная партия. Ни Владимир, ни Святослав в ближайшее время президентами не будут. А если будут выдвигать свои кандидатуры, то будут каким-то отвлекающим маневром. То же могу сказать и о Ксении Собчак в РФ.

Мои личные амбиции в этом плане идут далеко. Мало того, среди моих артистов есть люди, которые могли бы, по моему субъективному мнению, принимать участие в политических историях. Но пока об этом говорить рано.

journ_: Как вы считаете, почему в Украине не выживает настоящая журналистика о культуре, а выживает "желтуха"? Достойные глубокие тексты или передачи есть, но существуют они, скорее, как исключение…

Денис Путинцев: Я буду говорить не о социально-политической журналистике, а, скажем так, о культурологической. На протяжении лет 20 у нас была беда именно с развлекательной журналистикой, причем и с "желтухой", и с серьезной развлекательной журналистикой. У нас почему-то называют "желтухой" все, что несерьезно, но это — миф из телевизора. Потому что качественная профессиональная "желтая" журналистика — это отдельная прослойка профессиональной журналистики, представители которой иногда даже рискуют собственной жизнью. Но это на Западе. У нас такого нет и никогда не было.

С точки зрения серьезной журналистики, яркий пример того, что журналистика развивается, — личность Игоря Панасова, главного редактора Karabas Live, который работал и на "Культпростір.ua ". Он работает над тем, чтобы пришла "молодая шпана, что сотрет нас с лица земли".

Что касается "желтухи", то я очень надеюсь, что у нас этот пласт тоже будет развиваться, чтобы звание папарацци было оправдано, ибо с учетом того, что я говорил о менталитете в украинском шоу-бизнесе, для развития этого пласта журналистики нет почвы.

Fekla: Глядя на тех отечественных артистов, которые сейчас успешно гастролируют по Украине и собирают полные залы, выпускают пачками песни, презентуют клипы один за другим, какой вы делаете вывод о том, на какую музыку у нас настоящий большой спрос и, скажите честно, какие выводы вы делаете о вкусах наших людей?

Денис Путинцев: Я не хочу никого обидеть, но везде, не только в Украине, есть массовая культура, и есть альтернативная культура. И альтернативная культура никогда не будет собирать центральные залы, потому что она — альтернативная.

Я понимаю, что для многих всплывшие за последние несколько лет артисты вроде Олега Винника и Ирины Федишин являются раздражителями эстетического вкуса. Но кассовые сборы этих артистов говорят сами за себя. В любом случае, это лучше в нынешней политической ситуации, чем аналоги этих артистов из РФ.

Очень важно — буквально на днях увидел, что группа "Даха-Браха" дает сольный концерт во Дворце "Украина". Для меня это показатель развития украинской культуры. Если "Даха-Браха" собирает зал Дворца "Украина" — это явный признак развития вкуса украинской аудитории.

Денис Путинцев Главред

Lidia: А вы согласны с тем, что Цой и Высоцкий — это "щупальца русского мира"? И Булгаков тоже… Те ли это "щупальца", которых надо бояться? И как вы относитесь к творчеству перечисленных людей?

Денис Путинцев: Нет, не согласен. Как раз наоборот. Булгаков — это вообще антипод всего советского. Лично я под словом "русский мир" подразумеваю не русских людей, а советских людей, которые остались советскими до сих пор.

Для меня что Цой, что Высоцкий, что Булгаков — это иконы. Особенно Михаил Афанасьевич Булгаков.

bratyk_vov4ik: Міністр культури Нищук якось вступився за лайку та еротику у творах мистецтва, мовляв, їх використання інколи доцільне. А як до цього ставитеся ви? Може, краще, щоб публіка піднімалася до рівня мистецтва, а не воно опускалося до її рівня?

Денис Путинцев: Щодо цього я згоден із Нищуком. Це дуже важка естетична історія. Це як грань між еротикою і порнографією. Вона дуже тонка.

Я за те, щоб це вирішувало не Міністерство культури (тому що це і є "совок"), а митці, колеги, які розуміють, про що йдеться, люди, які творять.

Більше того, вважаю, що красиво вміють лаятися та брутально іронізувати тільки освічені та інтелігентні люди.

bratyk_vov4ik: Як ви ставитеся до квот на українську музику? Чи все в цій ідеї продумано і мудро? Чи достатньо виявилося матеріалу, тобто українських пісень, аби заповнити цю обов'язкову квоту? Дехто висловлював побоювання, що після запровадження квот утвориться певний вакуум і з ранку до ночі ми слухатимемо тільки Вакарчука... Що б ви змінили або скоригували в цій ідеї?

Денис Путинцев: До квот ставлюся стовідсотково позитивно, хоча не все продумано і мудро. Але в умовах війни, в тому числі інформаційної, це — правильне рішення.

Так, я вважаю, що якісного українського продукту існує достатньо, і він може конкурувати, як мінімум, із російським та навіть із західним контентом.

Багато б чого змінив... Але знову ж таки я за публічне обговорення з колегами та представниками влади.

Денис Путинцев Главред

Fedor: Насколько изменили последние четыре года музыкальные вкусы наших людей? А, кроме того, насколько изменилась посещаемость развлекательных мероприятий, концертов и т.д.?

Денис Путинцев: Глобально — не изменили, если мы говорим в целом о стране, а не только о Киеве. Но есть позитивная динамика. К сожалению, не владею подробной статистикой, но знаю, что наблюдается положительная динамика, и мы наконец получили разнообразие музыкального и развлекательного контента, особенно в городах-миллионниках, что говорит об экономической целесообразности этого разнообразия и посещаемости.

Nikki: Кто диктует тенденции на музыкальном рынке Украины: Почему мы все больше скатываемся к примитивной попсе? Не получается ли так, что украинский слушатель должен "потреблять" то, что ему навяжут те, кто "раскручивает" исполнителей или определяет "форматность" в эфирах?

Денис Путинцев: Вообще не согласен с постановкой вопроса, потому что сейчас тенденция идет не к примитивной попсе, а к качественной европейской поп-музыке.

А если опять-таки идет намек на исполнителей вроде Олега Винника, Ирины Федишин, Оли Поляковой, Потапа и Насти и т.д., то: 1) это — настоящие Артисты; 2) это — украинские "заменители" в хорошем смысле слова российского контента; 3) это — представители массовой культуры, которая не может быть эстетствующей.

Есть сеть, в которой огромное количество альтернативной музыки, есть огромное количество залов, где выступают альтернативные музыканты… И, наконец, появился выбор. Даже в эфирах национальных телеканалов и радиостанций.

Banana: З початком війни стало модним серед українських артистів створювати пісні про неї, серед українських режисерів — знімати кіно на цю тему. І для певної аудиторії це стало маркером: якщо є така пісня або фільм, то "свій", якщо ні — тут уже виникають запитання… Отже, питання: наскільки часто митці просто піаряться на цій темі, записуючи пісні на злобу дня, а не від душі, бо це "модно" або просто щоб бути в тренді?

Денис Путинцев: Не згоден. Вважаю, що у нас мало пісень і фільмів про війну. Просто, мабуть, форма, в якій створюються ці фільми і пісні, має бути інакшою, більш позитивною. А про ділення на "свій" або "не свій" — це міф. Чотири роки вже йде війна, і з цього приводу вже можна було створити більше форматного контенту, який би транслювався на радіо і ТБ.

Ті, хто піаряться, щоб бути в тренді, і ті, хто технічно створюють пісні українською, одразу себе видають. Публіку в цьому сенсі не обдуриш, бо це видно, це відчувається. У них не буде успіху.

Sonita: Денис, в чем беда талант-шоу, которых предостаточно в Украине, почему действительно талантливым и ярким артистам, которых обнаруживают такие проекты, быстро исчезают с горизонта нашего шоу-биза? И ведь действительно много достойных, а после окончания сезона телепроекта мы видим единицы — Тоня Матвиенко, Кристина Соловий и еще несколько человек. Даже так ярко вспыхнувший Кривошапко куда-то исчез...

Денис Путинцев: Проблема талант-шоу не в том, кто победил, а в том, что участники или победители, как правило, считают, что они уже "ухватили Бога за бороду", забывая о том, что уже через несколько дней после окончания шоу канут в небытие, потому что придет на смену новое шоу и новые герои. То, о чем участники талант-шоу должны думать — как использовать дарованный им шанс засветиться в прайме на центральном канале. И те, кто это понимают и правильно используют шанс, добиваются успеха. Пример с Кристиной Соловий и Тоней Матвиенко — это пример того, как правильно используется шанс, данный телешоу, и как профессионально создается позиционирование артиста. Пример Саши Кривошапко — это пример того, как много лет человек "выезжал" исключительно на харизме и своем нестандартном интересном образе. Если я попрошу вас вспомнить хоть один хит Саши Кривошапко, думаю, у вас с этим будут затруднения...

Денис Путинцев Главред

Tianna: Кто, по-вашему, является великим артистом, а кто — просто популярным или раскрученным? Кого из звезд постсоветского пространства (актеров или исполнителей) нужно успеть увидеть на сцене?

Денис Путинцев: Есть работяга, трудяга, есть вокалист, танцор, художник и т.д. А есть — артист. Под словом и Богом. Артист — это совокупность трудолюбия и таланта. Знаю огромное количество талантливых вокалистов, актеров, художников и т.д., но очень мало знаю артистов. Собственно, в этом и кроется успех у публики. Подчеркну: для меня артист — это трудоспособность, талант и харизма. Причем в данной ситуации харизма играет основополагающую роль, это то, почему публика принимает или не принимает.

polit_ua: За вашими спостереженнями, українським виконавцям дуже не вистачає російського ринку? Чому не так легко їм знайти альтернативу йому? Мовний бар'єр? Чи наші ще "не доросли" до європейського рівня?

Денис Путинцев: Так, не вистачає. Але не вистачає виключно з економічної точки зору. Не вистачає, й тому що багато десятиліть ми жили під впливом російського шоу-бізнесу, причому були другорядними у цій зв'язці.

Немає мовного бар'єру. І до європейського рівня українські артисти вже доросли, і це один із найкращих культурологічних здобутків після подій 2013-2014 років.

Inga: Денисе, чи є серед українських пісень, що з'явилися протягом, скажімо, останнього десятиліття, такі, що, з вашої точки зору, стануть класикою, які співатиме не одне покоління, які стануть легендарними, які пройдуть крізь роки чи навіть віки?

Денис Путинцев: Так, з'явилися. Перше, що спадає на думку, це — твори Вакарчука. З моєї точки зору, на 80% це буде українська рок-музика. З української естрадної музики не пригадаю такого, що могло б стати класикою на десятиріччя, увійти в історію.

Kukla: Денис, что вы думаете о высказывании Тины Кароль о экс-Борисе Апреле в его новом образе, которая назвала такие музыкальные проекты "фастфудом", чем возмутила определенную часть аудитории? Что в музыкальной индустрии называют "фастуфудом", и какие исполнители, уже побывавшие на отечественной сцене, наиболее яркие примеры этому явлению? Ну, и, да — как вам Зианджа/Аня/Борис Апрель? Будет ли певица успешнее, чем певец?

Денис Путинцев: По поводу "фастфуда", Бориса Апреля и всех связанных с "Голосом країни" историй могу сказать следующее — ребята, это же телешоу! Смотрите дальше.

"Фастфуд", не только в шоу-бизнесе — это что-то поглощаемое массово и быстро. И, как правило, это некачественный продукт. Таких примеров могу назвать очень много, но тогда придется очень много объяснять. Например, почему я не считаю "фастфудом" того же Винника или Федишин, а считаю фастфудом модного музыканта... Это такие музыкальные профессиональные дебри, в которые бы сейчас не хотелось погружаться.

Ребят, я Борису Апрелю во время эфира "Фабрики звезд-2", где я сидел в жюри, вручал приз от читателей возглавляемого мною на тот момент журнала "ТелеСемь". Это был именной участок на Луне, потому что Борис Апрель тогда позиционировался как Звездный Воин. Он уже тогда был фриком в хорошем смысле слова. А сейчас усугубил свой "фрикизм" и, как минимум, добился сиюминутного внимания к себе. Поэтому я бы не воспринимал Зианджу как певицу, а воспринимал бы ее как персонажа телешоу, который имеет все шансы на успех.

Lastivka: А ви буваєте разом зі своїми підопічними артистами в прифронтових містах чи в зоні АТО? Адже та ж Анастасія Приходько дуже активно підтримує українських військових... Якщо так, то поділіться вашими враженнями і зауваженнями про такі поїздки та виступи артистів перед військовослужбовцями? Чи доцільні і потрібні вони там? Чим особливі для самого артиста такі концерти? Як морально вони даються виконавцю?

Денис Путинцев: Всі мої артисти, з якими я працюю, бували в зоні АТО і підтримували наших бійців. Особисто я — ні. Не тому що боюся або щось інше. А тому що моя посада не передбачає поїздок із концертами. Для цього є концертний директор. Але я сам із Донецької області, тому в особистих справах неодноразово бував там і бачив багато.

Про враження від таких поїздок багато розповідали в інтерв'ю і Анастасія Приходько, і Віктор Бронюк із гурту "ТІК", і інші. Тому краще спитати у них.

Звичайно, виступи там доцільні і потрібні, тому що в будь-якій війні, в першу чергу, потрібно підтримувати дух бійців.

Звичайно, морально артистам дуже складно. Але в цьому контексті про це говорити недоречно, тому що ми розуміємо, як складно бійцям.

Денис Путинцев Главред

Edmon: Что вы думаете о триумфе на "Х-факторе" группы "Юркеш" и Юрко Юрченко после творческой реинкарнации? У этого музыкального коллектива есть будущее, на ваш взгляд? И второй вопрос... Было ли правильно участие уже столь опытного музыканта в талант-шоу наряду с другими участниками, начинающими артистами?

Денис Путинцев: Яркий пример того, как яркий артист, десятилетиями пытавшийся выйти на большую сцену, использовал свой шанс. Надеюсь, он его не проср*т. Потому что у меня есть сомнения в его субъективном позиционировании. Насколько мне известно, он категорически против какого-либо менеджмента и все делает сам, и в этом я уже вижу первую проблему. А в целом я очень рад, что Юрко Юрченко получил то, чего он заслуживает, и я желаю ему успехов.

Edmon: Если бы не запретили гастроли российских театров и музыкантов (тех, что ездили сюда до 2014-го), думаете, на их выступления не приходили бы?

Денис Путинцев: Приходили бы. Потому что десятилетиями ходили. Опять сошлюсь на пример французского кинематографа. Иногда эти вопросы нужно решать радикально, но без перегиба.

Edmon: Шоу-бизнес, как и любая сфера, живет по своим законам. Что бы вы хотели изменить в правилах украинского шоу-бизнеса и почему?

Денис Путинцев: Частично уже ответил на этот вопрос. Я бы хотел искоренить в нашем шоу-бизнесе местечковость, мнимую лояльность друг к другу (публичную дружбу со всеми) и кумовство в широком смысле слова (это касается не только шоу-бизнеса, но и нашей страны в целом).

Vira_Datsiuk: Чому часто-густо відеороботи українських (та й закордонних) виконавців аж надмірно вульгарні та відверті? Як ви ставитеся до цього? І, здається, з часом стає все гірше, просто знімаються будь-які рамки... Думаєте, така тенденція продовжуватиметься, чи все-таки з'явиться попит на щось більш скромне і красиве, й артист не пропонуватиме глядачу дивитися на оголені груди чи ще щось?

Денис Путинцев: Тому що публіка реагує на те, що не залишає байдужим. На цьому ж, до речі, побудовані будь-які рекламні прояви у бізнесі. Нагадую: смерть, сміх та секс. Ви можете до цього ставитися позитивно або негативно, але в будь-якому випадку ви звернете на це увагу. Тому, з точки зору бізнесу, це правильно, коли у музичних відео використовуються сексуальні натяки. З точки зору морально-етичної, я не ханжа, то якщо це доречно і якщо є що показати, то — чому б ні...

Багато є альтернативи голим цицькам та сракам — ви або її помічаєте або ні. Дехто хоче бачити вище перелічене, а хтось хоче слухати просто красиву музику. Багато виконавців на українській сцені, які не використовують сексуального підтексту, тож є альтернатива і вибір.

Inessa: Как вы относитесь к политическим кульбитам в карьерах наших артистов? В Раде у нас побывали Руслана, Вакарчук, Злата Огневич, Повалий... Нищук — целый министр вообще. Есть ли смысл в таких метаниях из одной сферы в другую? Насколько эффективен артист в политике?

Денис Путинцев: Вопрос сложный. К сожалению, не имеем качественных примеров в украинской политике, связанных с артистами. Но мне кажется, что на украинской сцене есть люди, которые могли бы проявить себя в политике, если бы все происходило по правилам и честно. Потому что во всех тех примерах, которые вы перечислили, есть много нюансов, о которых мне бы не хотелось говорить в силу того, что я не люблю говорить о том, в чем не уверен.

Inessa: Как вы считаете, должен ли артист прямо заявлять о своей гражданской позиции, или он должен быть вне политики?

Денис Путинцев: Философский вопрос, на который отвечаю уже не первый раз. В нынешней политической и социальной ситуации любая публичная личность должна открыто заявлять о своей гражданской позиции. Время сейчас такое… Любая публичная личность, не только артист — это человек, которого слушают, на которого хотят в чем-то быть похожим, который несет в массы какой-то месседж. Поэтому любая публичная личность не имеет права абстрагироваться от того, что происходит сейчас в Украине.

Фото Александра Синицы