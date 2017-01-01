Денис Путинцев: "Евровидение" – это шоу, которое работает по принципу трех "с": страх, смех и секс.

Эксперт Национальной музыкальной премии YUNA ответил на вопросы читателей сайта "Главред".

Креативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев отметил, что "Евровидение" - это конкурс песни, но это не мешает ему быть шоу и "играть" на трех "с", которые интересны зрителю: страх, смех и секс.

"Как вы листаете ленту соцсети? Что привлекает ваше внимание? Есть всего пять "с", но я назову три основных: страх, смех и секс", - ответил в чате читателям сайта "Главред" продюсер.

Отвечая на вопросы читателей, эксперт Национальной музыкальной премии YUNA рассказал, есть ли у него фаворит в национальном отборе "Евровидения-2018".

"Моим фаворитом прошлого года, конечно, была моя артистка - MamaRika. В этом году я, к сожалению, не слушал все произведения от участников отбора. Но считаю, что надо было еще раз попробовать себя на этом конкурсе коллективу Pani Valkova. Считаю, что "Евровидение" - это или диско, или поп-дэнс, или аутентика. Наши победительницы - Руслана и Джамала - это примеры стопроцентной аутентики. Поэтому я не знаю, кто в этом году покажет аутентику, но, думаю, Illaria может быть в этом сильной. А если мы говорим о "форматности", то успешной может быть Tayanna", - отметил Путинцев.

Креативный продюсер назвал национальный отбор "Евровидения" качественным шоу: "Хорошо, что уже третий год подряд благодаря каналу СТБ с национального отбора "Евровидения" делают шоу, качественное шоу европейского масштаба. Поддерживаю это стопроцентно. Нацотбор конкурса "Евровидение" демонстрирует силу квотирования и национальную идею через современную музыку. Артисты, которые еще четыре-пять лет назад даже и мечтать не могли о праймовых эфирах на центральных каналах, с помощью таких шоу имеют шанс донести свое творчество широким массам. Мало того, они еще и имеют обратную связь с этими массами".

Напомним, ранее стало известно, кто соревнуется за право представлять Украину на Евровидении-2018.