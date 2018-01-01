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"Деревья обижаются". Автомобиль музыканта Харчишина стал жертвой стихии: фото

Сегодня, 19:57

Певец рассказал, что инцидент произошел во дворе дома его родителей.

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Валерий Харчишин едва не лишился машины Фото: Instagram/Валерий Харчишин
Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал, что ночью на его автомобиль упало дерево.

"P. S. Навещайте родителей чаще, потому что даже деревья обижаются. А фестиваль Lesia Grand Fest был хороший, хоть и воды было много. Сцена не упала, а вот яблоня не выдержала. На удивление, Volvo xc60 мужественно восприняла удар судьбы", - написал артист сообщение в Instagram.

Певец написал, что происшествие принесло много эмоций, однако транспортное средство, к счастью, не получило масштабных повреждений.

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Фото: Instagram/Валерий Харчишин

Как ранее сообщалось, у лидера известной украинской группы "Dруга ріка" Валерия Харчишина есть фото с 19-летней снайпершей боевиков Анастасией Ворошиловой, которую ранее задержали на Донетчине.

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Теги:  
Валерий Харчишин, автомобиль, дерево
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