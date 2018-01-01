Дети Киркорова оказались в Греции рядом с эпицентром масштабных пожаров

Исполнитель отправил наследников во время каникул к морю.
"Это страшная трагедия, которая случилась на земле Эллады. Мы все скорбим, погибли дети. Мои дети тоже там отдыхали, но слава богу, трагедия обошла это место стороной. Они под Афинами", - цитирует певца Teleprogramma.pro.
Чтобы провести время с Аллой-Викторией и Мартином и увезти их из опасного региона, Киркоров решил сделать перерыв в работе и поскорее отправиться к наследникам. Певец с детьми намерен улететь в Болгарию.
Напомним, Филипп Киркоров воспитывает двоих детей. Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года, а ее брат Мартин – 29 июня 2012 года благодаря суррогатному материнству.
Как ранее сообщалось, Киркоров отправился отдыхать в Лас Вегас, США, и поделился с поклонниками фото с бассейна, испугав необычной гримасой.
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