Дети Киркорова оказались в Греции рядом с эпицентром масштабных пожаров

Исполнитель отправил наследников во время каникул к морю.

Дети Киркорова отдыхали в Греции, когда рядом полыхали пожары Фото: Instagram/Алла-Виктория Киркорова

Известный российский певец Филипп Киркоров на время гастролей отправил детей отдыхать к морю и теперь сильно беспокоится о них. 6-летние Алла-Виктория и Мартин проводят каникулы в Греции, где накануне вспыхнули масштабные пожары, унесшие жизни 70 человек.

"Это страшная трагедия, которая случилась на земле Эллады. Мы все скорбим, погибли дети. Мои дети тоже там отдыхали, но слава богу, трагедия обошла это место стороной. Они под Афинами", - цитирует певца Teleprogramma.pro.

Чтобы провести время с Аллой-Викторией и Мартином и увезти их из опасного региона, Киркоров решил сделать перерыв в работе и поскорее отправиться к наследникам. Певец с детьми намерен улететь в Болгарию.

Напомним, Филипп Киркоров воспитывает двоих детей. Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года, а ее брат Мартин – 29 июня 2012 года благодаря суррогатному материнству.

Как ранее сообщалось, Киркоров отправился отдыхать в Лас Вегас, США, и поделился с поклонниками фото с бассейна, испугав необычной гримасой.

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