Дэвид Бекхэм использовал музыку украинской группы для рекламы своего бренда

Трек Sho Z-Pod Duba украинской группы идеально подошел для рекламы продукции House 99 по уходу за лицом и волосами.

Дэвид Бэкхем. Соцсети

Известный футболист Дэвид Бэкхем снялся в рекламе собственной мужской косметики House 99 под музыку украинской группы "ДахаБраха".

"Тот случай, когда ДБ i DB встречаются вместе! Музыка "ДахаБраха" острым лезвием стильно бреет десяток мужчин во главе с Дэвидом Бекхэмом! Композиция "Шо з-пiд дуба" в рекламе House 99 By David Beckham!" - говориться в сообщении в Facebook коллектива.

По мнению создателей ролика, трек Sho Z-Pod Duba украинской группы идеально подошел для рекламы продукции House 99 по уходу за лицом и волосами.

По информации издания GQ, Бэкхем запускает не только международную сеть барбершопов, но и собственную линию косметики для мужчин.

"Я так взволнован, наконец, поделиться House 99 со всеми людьми по всему миру", — сказал Бекхэм в своем заявлении.

По словам арт-менеджера "ДахаБраха" Ирины Горбань, команде Бекхема понадобилось полгода, чтобы официально оформить права на использование музыки.

Стоит отметить, что эту песню "ДахаБраха" также исполняла на одном из шоу на британском телеканале BBC.