"Девушка Бонда" Ольга Куриленко показала ошеломительную фигуру в купальнике

Актриса похвасталась стройными формами.
На своей странице в Instagram она поделилась серией фото, на которых позирует в черно-белом купальнике, шляпе и солнцезащитных очках. Пляжный наряд выгодно подчеркивает стройную фигуру 38-летней актрисы.
Подписчики отметили, что несмотря на возраст, артистка выглядит потрясающе, и нет ни намека на лишний вес.
"Олечка, ты безумно сексуально выглядишь", "Красотка", "Вау, настоящая девушка Бонда", "Ошеломительное тело", "Горяча", - расхваливали актрису подписчики.
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