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"Девушка Бонда" Ольга Куриленко показала ошеломительную фигуру в купальнике

Сегодня, 14:35

Актриса похвасталась стройными формами.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко показала фигуру в бикини instagram.com/olgakurylenkoofficial
Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко похвасталась фигурой в бикини.

На своей странице в Instagram она поделилась серией фото, на которых позирует в черно-белом купальнике, шляпе и солнцезащитных очках. Пляжный наряд выгодно подчеркивает стройную фигуру 38-летней актрисы.

Подписчики отметили, что несмотря на возраст, артистка выглядит потрясающе, и нет ни намека на лишний вес.

"Олечка, ты безумно сексуально выглядишь", "Красотка", "Вау, настоящая девушка Бонда", "Ошеломительное тело", "Горяча", - расхваливали актрису подписчики.

Ольга Куриленко
38-летняя актриса похвасталась стройной фигурой instagram.com/olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко
38-летняя актриса похвасталась стройной фигурой instagram.com/olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко
38-летняя актриса похвасталась стройной фигурой instagram.com/olgakurylenkoofficial

Ранее Ольга Куриленко поразила неожиданной сменой имиджа.

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Теги:  
Ольга Куриленко, актриса, фигура, фото
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