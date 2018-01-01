"Девушка Бонда" Ольга Куриленко показала ошеломительную фигуру в купальнике

Актриса похвасталась стройными формами.

Ольга Куриленко показала фигуру в бикини instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхожденияпохвасталась фигурой в бикини.

На своей странице в Instagram она поделилась серией фото, на которых позирует в черно-белом купальнике, шляпе и солнцезащитных очках. Пляжный наряд выгодно подчеркивает стройную фигуру 38-летней актрисы.

Подписчики отметили, что несмотря на возраст, артистка выглядит потрясающе, и нет ни намека на лишний вес.

"Олечка, ты безумно сексуально выглядишь", "Красотка", "Вау, настоящая девушка Бонда", "Ошеломительное тело", "Горяча", - расхваливали актрису подписчики.

38-летняя актриса похвасталась стройной фигурой instagram.com/olgakurylenkoofficial

38-летняя актриса похвасталась стройной фигурой instagram.com/olgakurylenkoofficial

38-летняя актриса похвасталась стройной фигурой instagram.com/olgakurylenkoofficial

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