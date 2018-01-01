"Девушка Бонда" Ольга Куриленко показала судьбоносное фото 25-летней давности

Актриса отметила, что именно благодаря этому снимку изменилась ее жизнь.

Ольга Куриленко поделилась архивным фото instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхожденияпоказала фанатам, как выглядела 25 лет назад.

На своей странице в Instagram она поделилась архивным снимком, который, по ее словам, изменил ее жизнь.

"Эту фотографию я послала в Московское модельное агентство, когда мне было 13/14 лет, и меня пригласили на пробы. Эта фотография изменила всю мою жизнь!", - написала Куриленко.

Поклонники восхитились юной Куриленко, и расхвалили фото.

"Волшебное фото! И это выражение лица", "Супер! Как одно фото может изменить всю жизнь", "Какая красавица! Прям героиня романа", - восхищались юзеры.

На этом фото Куриленко 13-14 лет instagram.com/olgakurylenkoofficial

Ранее "девушка Бонда" Ольга Куриленко показала ошеломительную фигуру в купальнике.

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