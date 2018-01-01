Девушка дня Instagram: актриса с соблазнительной фигурой Мелисса Молинаро

У девушки 1,3 миллион подписчиков в Instagram.

Канадская певица и актриса Мелисса Молинаро ( настоящая фамилия Смит) с детства занималась фигурным катанием, гимнастикой и танцами. Благодаря упорному труду, онабыстро стает одной из ведущих танцовщиц и в скором времени исполняет главные партии в постановках.

Мелисса снялась в эпизодических ролях во многих известных сериалах, в некоторых она играла саму себя: "Как я встретил вашу маму", "Беверли Хиллз", "Зажигай". В 2014 году вышел новый фильм с Мелиссой Смит — "Школа танца", в 2015 году — кинолента "Улицы".

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