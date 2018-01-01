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Девушка дня Instagram: белокурая красотка Чиара Бранси

Сегодня, 09:35
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1 / 20 Любимая одежда модели - купальники (instagram.com/chiarabransi)

У девушки 420 тысяч подписчиков в Instagram.

Чиара Бранси - не просто девушка-модель, но еще и блогер, путешественница, и тренер. Бранси родилась в маленьком городе Ганновер. В 18 лет девушка переехала в Барселону поступив в институт на факультет маркетинга. После учебы Чиара решила не возвращаться на родину, а переехала жить на Ибицу.

Тут девушка увлеклась фитнесом и модой, решила завести свой аккаунт в Instagram и делиться красивыми пляжными фотографиями. По словам этой белокурой красотки, ее любимый вид одежды-это купальники. Большую часть времени она проводит именно в бикини, загорая на белом песке.
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Девушка дня Instagram, Чиара Бранси
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