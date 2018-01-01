Девушка дня Instagram: эпатажная fashion-блогер Елена Шейдлина

У девушки 3,8 миллионов подписчиков в Instagram.

Елена Шейдлина – российский fashion-блогер с многомиллионной аудиторией подписчиков, автор потрясающих снимков в жанре арт-фото, диджитал-художник, звезда Instagram, Tumblr, Ask.fm и YouTube. В свои 23 года Лена выглядит как девочка-подросток.



Ее относят к блогерской богеме, называют принцессой Северной столицы, поразительной моделью из будущего, интеллектуалом, обладающим особым мировоззрением. Специалисты считают, что работы россиянки вдохновлены такими знаменитостями арт-движения, как Энди Уорхол, Синди Шерман и Марина Абрамович.