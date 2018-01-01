Девушка дня Instagram: фетиш-модель с аппетитной попой и богатой фантазией Octokuro

У девушки почти 58 тысяч подписчиков в Instagram.

Марина Дягилева более известна под именем Octokuro.

Она любит сниматься в спандексе и латексе. Периодически предстает перед своими поклонниками то в образе Харли Квинн, то Лары Крофт, то героини вселенной стимпанка, то фетиш-рыцаря. У девушки весьма богатая фантазия!

Octokuro – одна из немногих российских фетиш-моделей, кто сумел выйти на международную арену.

Кстати, секрет ее псевдонима следующий: octo — от латинского "осьминог", а kuro — от японского слова "черный". В своем первом фотосете девушка носила черный латексный кэтсьют, а ее розовые дреды напоминали щупальца. Этот образ и натолкнул девушку на создание столь своеобразного псевдонима.

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