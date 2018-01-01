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Девушка дня Instagram: фитнес-модель с пышной грудью Джорджина Джентл

Сегодня, 10:33
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1 / 20 Девушка показывает потрясающую фигуру, и не стесняется сниматься топлес (instagram.com/geegentle)

У девушки 258 тысяч подписчиков в Instagram.

Фитнес-модель из Австралии Джорджина Джентл впервые стала выкладывать снимки в Instagram в октябре 2015 года. С тех пор количество ее подписчиков неустанно растет, ведь девушка показывает потрясающую фигуру, и не стесняется сниматься топлес.

Она стала известна после того, как приняла участие в карибской рождественской фотосессии на пляже с множеством других моделей в SLS Baha Mar. Параметры ее фигуры при росте 174 сантиметров практически идеальны: 86-61-86.
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Девушка дня Instagram, Джорджина Джентл
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